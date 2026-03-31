Manchester City gewinnt den dritten aufeinanderfolgenden ePremier-League-Titel

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Es sind fast zwei Jahre vergangen, seit Manchester City zuletzt einen Premier-League-Titel gewonnen hat, und auch wenn das schon ziemlich lange her erscheinen mag, macht die Tatsache, dass der Verein sechs der letzten acht Trophäen gewonnen hat, diesen Schmerz für seine Fans zweifellos deutlich geringer. Dieser Einbruch hat jedoch nicht alle Wettbewerbsmöglichkeiten für Man City beeinflusst, denn in der ePremier League bleibt es eine unbeugsame Kraft.

Während der ePremier League Finals am Wochenende wurde Man City erneut zum Sieger gekrönt, was den dritten Titel in Folge und den vierten Pokal in acht Jahren der Austragung der ePremier League bedeutete.

Im Finale traten Man Citys Duo Matias Bonanno und Jafonso auf Leeds Uniteds Tekkz und NiKSNEB an, was zu einem intensiven Spiel führte, in dem Man City am Ende mit 8:6 gewann, den Pokal gewann, die Qualifikation für die eChampions League sicherte und zudem eine Einladung zur Weltmeisterschaft erhielt, die ausschließlich für regionale Turniersieger weltweit reserviert war. Leeds sicherte sich zudem einen eChampions-League-Platz für ihre Leistungen, wird aber nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Was als Nächstes für dieses Man City-Duo ansteht, so findet die eChampions League Mitte bis Ende Mai statt, gefolgt von der Weltmeisterschaft beim Esports-Weltcup im Juli.