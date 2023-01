Manage-Sim One Military Camp erscheint als Early Access am 2. März

Abylight Barcelona gab heute den Early-Access-Start von One Military Camp, dem Managementsimulator für Militärlager, bekannt, der für 2 March geplant ist.

Das Projekt befindet sich seit November 2020 in der Entwicklung und hat erst gestern den Zugang zur Demo des Spiels beendet, mit der das Team Feedback von Spielern gesammelt hat, was ein grundlegender Bestandteil des Projekts war. Neben der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums hat das Studio die Roadmap für die kommenden kostenlosen Inhalte skizziert, die in den kommenden Monaten hinzugefügt werden, die Sie im Bild unten sehen können.

Neben einem Sandbox-Modus werden auch neue Anpassungsoptionen, Verbesserungen der Spielbalance, Selbstversorgung und die Einbeziehung von Rekrutentieren hinzugefügt.

Schließlich wurde der endgültige Preis veröffentlicht, zu dem das Spiel im März auf Steam erscheinen wird, der 24,99 Euro betragen wird, obwohl es in der ersten Woche eine Aktion von 10% Rabatt auf den Grundpreis geben wird.

Abylight nahm letzten Dezember am Gamelab Tenerife teil und Gamereactor hatte die Gelegenheit, mit seiner CEO Eva Gaspar über One Military Camp sowie neue Trends in der Zukunft der Branche zu sprechen. Sie können das vollständige Interview unten lesen.