Maika Monroe erliegt der Dunkelheit im Horrorfilm Victorian Psycho

Maika Monroe ist in der Welt der Horrorfilme zu einem sehr bekannten Gesicht geworden, da sie kürzlich in Longlegs, The Hand That Rocks the Cradle und sogar im Live-Action-Werbefilm von Resident Evil Requiem mit dem Titel Evil Has Always Had a Name mitwirkte. Bald wird sie zurückkehren, um das Genre noch weiter auszubauen, alles in einem verdrehten und historischen Projekt namens Victorian Psycho.

Von Regisseur Zachary Wigon stammend, spielt Victorian Psycho Monroe eine junge Gouvernante, die eine Rolle in einem abgelegenen Herrenhaus übernimmt und bald ihre inneren Dämonen entlässt, indem sie brutal andere Mitarbeiter tötet und sich auf eine exzentrische und verstörende Weise einlässt.

Die geheimnisvolle Zusammenfassung fügt hinzu: "Im viktorianischen England angesiedelt, sieht Victorian Psycho eine exzentrische Gouvernante in einem abgelegenen gotischen Herrenhaus ankommen, wo seltsame Ereignisse den Verdacht wecken, dass sie nicht das ist, was sie zu sein scheint."

Mit Jason Isaacs, Ruth Wilson und Thomasin McKenzie im Ensemble werden Sie bald Victorian Psycho sehen können, da der Film diesen Herbst in die Kinos kommt. Das genaue Premierendatum wird von der Produktionsfirma Bleecker Street nicht genannt, aber unten sehen Sie einen Trailer zum Film, der einen Vorgeschmack darauf gibt, was er zu bieten hat.