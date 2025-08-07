HQ

HQ

Als Entwickler Hangar 13 enthüllte, dass der nächste Teil der Mafia -Serie ein weitgehend lineares Abenteuer sein würde, waren viele skeptisch. Sie glaubten, dass die offene Welt zugunsten einer gezielteren Erfahrung aufgegeben worden war, aber das Endergebnis ist so etwas wie ein Kompromiss. Es gibt definitiv eine offene Welt, in der man von Zeit zu Zeit laufen, fahren oder fahren kann, aber es ist nicht wirklich eine Welt, die man erkunden kann, außer dass man sich ein paar schöne Aussichten anschaut und nach Dingen sucht, die man sammeln kann. Es unterscheidet sich nicht wirklich von dem, was die Serie in anderen Teilen war, aber es ist auch komprimierter und ruhiger als zuvor.

Als das Spiel startet, arbeitet unsere Hauptfigur Enzo in den Minen. Die Tage sind gefüllt mit harter Arbeit und verärgerten Arbeitgebern, die Sicherheit nicht gerade an erste Stelle setzen. Zu Beginn des Spiels werden Enzo und sein enger Freund in einen Minenschacht geschickt, um nach vermissten Arbeitern zu suchen. Der Berg beginnt einzustürzen und es gibt auch ein Gasleck, und inmitten all des Trubels erhält Enzo eine Chance zur Flucht. Das Schicksal führt ihn zur Familie Torrisi und so beginnt die Geschichte einer neuen Chance und eines neuen Lebens auf einem Weinberg in Sizilien.

Enzo und sein Freund arbeiten zu Beginn des Spiels hart in der Mine.

Werbung:

Die ersten Stunden von Mafia: The Old Country fühlten sich an wie eines der längsten Tutorials, die ich je erlebt habe. Es ist nichts Falsches an dem vorhersehbaren Start und der Geschichte als solcher, denn als Spieler sind wir daran gewöhnt, aber es war nicht gerade ein brillanter Start, als ich anfing, zu erkennen, dass die ersten paar Stunden wirklich nur ein endloser Durchgang durch die Spielmechanik waren.

Auch wenn es im Großen und Ganzen nicht viel Abwechslung gibt, musste alles in separaten kleinen Missionen vorgestellt werden. Es wurde schnell nervig, dass sich die Struktur so langsam anfühlte, und wenn Hangar 13 das Tempo erhöhte, kam es in den klassischen "Jetzt musst du ein Rennen gewinnen"-Missionen, gemischt mit vielen Stealth-/Action-Sequenzen. Glücklicherweise sind letztere die stärkste Stärke des Spiels. Die Feinde mögen dümmer sein als eine Kiste Steine und stapfen fröhlich direkt auf dich zu, draußen im Freien, aber es macht Spaß, sie zu erschießen und zu töten, zumindest mit den verschiedenen Waffen, die zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist die Action, die uns geboten wird, eine sehr willkommene Abwechslung zum Rest des langsamen Tempos. Mit einer reibungslosen Deckungsmechanik kommst du in den Missionen voran, in denen du eine Waffe in der Hand hast, und in denen, in denen du herumschleichen musst, musst du Bewegungsmuster studieren und warten, bis ein Wachmann mit dem Rücken zu dir steht, damit du ihn erwürgen kannst. Auch in stilvollen und filmreifen Sequenzen zieht das Spiel deutlich aufs Tempo, aber auch hier ist es bestenfalls in den großen Momenten in Ordnung. Es fühlt sich vertraut an und macht trotzdem Spaß, aber nie besonders einprägsam.

Seien Sie darauf vorbereitet, mit einem Messer zu kämpfen. Oft.

Da die Actionsequenzen der spannendste Teil des Spiels sind, verdienen sie einen genaueren Blick. Enzo bewegt sich reibungslos zwischen bequem platzierten Abdeckungen, Wänden und Barrieren. Er kann zwei verschiedene Schusswaffen gleichzeitig tragen, und es ist auch wichtig, Verbände aufzuheben, um in der Hitze des Gefechts wieder Gesundheit zu gewinnen. Die Steuerung fühlt sich flott an, und alle Waffen und der Schaden, den sie anrichten, machen diese Sequenzen zu den besten im Spiel, und ich habe mich nie mit diesen Teilen gelangweilt, obwohl sie vom Design her ähnlich sind. Ich fand es immer angenehm, ein Gebiet freizumachen, um voranzukommen, damit die Geschichte voranschreiten kann.

Werbung:

Die Steuerung reagiert auch, egal ob du zu Fuß, zu Pferd oder mit einem Fahrzeug unterwegs bist, was ein Glück ist, da du viel Zeit mit Reisen verbringst. Die Spielmechanik ist insgesamt gut durchdacht, nur wirklich dumme Gegner brechen die Illusion. Sogar die allzu häufigen Messerkämpfe funktionieren angesichts der Steuerung, die man hat, gut, aber wie gesagt, denke ich, dass die reine Action des Spiels der Ort ist, an dem es am unterhaltsamsten wird.

Die ersten Stunden sind unglaublich langsam, aber zumindest sind die Umgebungen wirklich schön.

Die offene Welt hier ist sehr schön. Es ist ein bisschen wie eine modernere, aber auch viel komprimiertere Version der Umgebungen in Red Dead Redemption 2. Allerdings ähnelt das Erlebnis in Bezug auf die Missionen eher Uncharted, da sie im Grunde nicht so langweilig sind, aber sie sind auf eine zu ähnliche Art und Weise gestaltet. Egal, wie fesselnd und unterhaltsam sie manchmal sind, ihr Design läuft während der zehn bis zwölf Stunden Spielzeit auf einer Art konstanter schwacher Flamme.

So fühlt sich dieser Teil der Mafia -Serie oft als Ganzes an. Es bietet ein manchmal rasantes Erlebnis, aber es gibt hier wirklich nichts, was nicht schon einmal besser gemacht wurde. Was es jedoch sehr gut macht, ist, eine reiche Atmosphäre in Bezug auf die Landschaft zu bieten, in der es stattfindet. Italien ist ein auffallend schöner Ort und ein angenehmer Ort, an dem man einfach nur sein kann. Auch wenn die Karte extrem spärlich ist und meist als landschaftlich reizvoller Transportweg dient, sind die Details und Ausblicke besonders beeindruckend. Es ist einfach eine sehr schöne Kulisse. Wenn man durch die größere Stadt des Spiels spaziert und sich etwas mehr Zeit nimmt, um den Detailreichtum zu bewundern, ist man oft beeindruckt. Obst, Blumen, Pferde, Autos... Alles fühlt sich vom technischen Standpunkt bis ins kleinste Detail beeindruckend an.

Mir gefällt auch, wie die Straßen in bestimmten Szenen voller Menschen sind, wie die Arbeiter auf den vielen Feldern schuften oder vor den kleinen, gemütlichen Siedlungen stehen. Insgesamt hätte ich mir aber mehr Leben und Bewegung gewünscht. Neben der guten Grafik gibt es auch tolle Musik und eine sehr starke Sprachausgabe von den meisten des großen Ensembles. Es ist eine Produktion, die bei weitem nicht die technisch brillanteste ist, die ich je gesehen habe, aber sie schafft es trotzdem, in vielerlei Hinsicht zu beeindrucken. Das Spiel läuft auch flüssig mit stabilen Bildraten, aber es sollte hinzugefügt werden, dass die PC-Version (die ich gespielt habe) während des Spiels mehrmals abgestürzt ist.

Action funktioniert sehr gut und ist am unterhaltsamsten von allen.

Leider bleibt Mafia: The Old Country oft in einem Rahmen stecken, aus dem es sich nie wagt, sich herauszuwagen oder etwas Aufregenderes damit zu tun. Es ist leicht herauszufinden, wie die Missionen ablaufen werden, und alle Kämpfe gegen benannte Antagonisten enden im Grunde immer in einem Messerkampf, der sich nach dem fünften Mal sehr einfallslos anfühlt. Es gibt jedoch schöne Schnitte zwischen dem Gameplay und den Zwischensequenzen, und wo wir gerade davon sprechen, es wird unglaublich viel Zeit damit verbracht, Zwischensequenzen von willensstarken Männern zu sehen, die darüber sprechen, was getan werden muss und natürlich, wie wichtig Loyalität ist.

Das Tempo verlangsamt sich auch erheblich, wenn die Geschichte auf dem Rücken eines Pferdes dahinstapfen muss, denn da es keine lebendige offene Welt im traditionellen Sinne zu erkunden gibt, bedeutet dies, dass auch das Tempo leidet. Dass es ein lineares Action-Erlebnis sein soll, leidet zum Teil darunter, dass alles so begrenzt wird, aber auch daran, dass die Story mit Zwischensequenzen und Transportwegen einen so großen Teil einnimmt. Wären sie besser ausgeführt worden, wäre das kein Problem gewesen, denn so etwas kann das Erlebnis bereichern, wenn es gut gemacht ist, aber weder die Charaktere noch die Geschichte sind jemals so fesselnd.

Ich denke, das greift vor allem ein wenig zu kurz. Es bietet eine Karte, auf der man herumreisen kann, aber es ist nicht wirklich ein Open-World-Spiel in Bezug auf die Struktur oder das, was verfügbar ist oder was man tun kann. Sie ist auch nicht wirklich linear oder gut genug gerichtet, obwohl wir eine große Karte dieser Art haben. Wenn man es mit Uncharted vergleicht, bietet diese Serie wechselnde Umgebungen, in denen man sich seinen Weg durch etwas bahnt, das eher den tatsächlichen Levels ähnelt. Hier sind es jedoch nur verschiedene Bereiche innerhalb der gleichen größeren Umgebung. Auch wenn das Spiel in verschiedenen Gebäuden stattfindet, reicht die Abwechslung nicht aus, wenn der Hintergrund draußen derselbe ist. Eine Lösung wäre gewesen, sich genauer anzusehen, wie zum Beispiel die brillante Tomb Raider -Serie damit umgegangen ist. Wenn du ein filmischeres Actionspiel erstellen möchtest, ist es wichtig, dass die Abwechslung und das Tempo hoch und unterhaltsam sind. Neben dem Tempo, das überprüft werden musste, hätten mehr geskriptete Sequenzen und ein wenig mehr Fantasie in den Missionen dies erheblich verbessern können.

Die italienische Landschaft ist sehr schön und ihr Detailreichtum ist fantastisch.

Ich verstehe den Ehrgeiz, etwas Bodenständigeres zu schaffen. Etwas "heimeliger", wenn man so will. Dadurch, dass dieses Spiel nicht in Amerika spielt und das pulsierende Stadtleben mit allem, was es in Bezug auf hochoktanige Verfolgungsjagden und alles andere mit sich bringt, einfach aufgibt, fühlt es sich oft sehr langsam an. Wenn die italienische Landschaft Teil einer größeren Umgebung gewesen wäre, hätte sie meiner Meinung nach besser funktioniert, aber jetzt ist ihre Ruhe das Einzige, was man erleben und in der man verweilen kann.

Darüber hinaus finde ich es schwierig, mich für die Charaktere und ihre Motivationen zu interessieren, und als Ergebnis wird die Erzählung insgesamt ziemlich uninteressant. Es fühlt sich an wie ein generischer Actionfilm mit wenig Ehrgeiz, der über die Erledigung der vom Chef zugewiesenen Aufgaben hinausgeht. Zum größten Teil ist es eine Mischung aus "fahre dorthin, fahre dorthin, schieß diese, stapfe hier herum (was man oft tut)" und obwohl die Geschichte deutliche Zeitsprünge bietet, nimmt sie nicht die Gelegenheit, etwas an der Erfahrung danach zu ändern, was schade ist, da die Möglichkeit, die Dinge ein wenig zu variieren, nach so etwas hervorragend gewesen wäre.

Das Spiel dauert etwas mehr als zehn bis zwölf Stunden, aber es gibt eine Reihe von Gegenständen zum Sammeln für diejenigen, die dies wünschen.

Obwohl das Gesamterlebnis nicht schlecht ist, wurde sowohl in dieser Serie als auch in vielen anderen Spielen schon alles schon so weit gemacht, dass es nie wirklich überrascht. Es ist ein bisschen schwierig, diese Elemente mit Superlativen zu überhäufen, wenn sie nicht einmal annähernd an die besten Versionen heranreichen, die man je erlebt hat. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß in den Tagen, die ich gespielt habe, aber es bleibt mir nicht wirklich im Gedächtnis, mit Ausnahme der schönen Umgebungen. Die besten Teile sind definitiv unterhaltsam, und insgesamt ist es sehr leicht verdaulich und leicht zu spielen, was ein Vorteil für diejenigen sein kann, die nach dieser Art von Erfahrung suchen.

Alles in allem ist Mafia: The Old Country ein absolut anständiges Actionspiel. Es ist klar, dass es das Ziel war, eine Art Hybrid zwischen linearem und Open-World-Gameplay zu bieten. Die Entwickler wollten das Erlebnis straffen, um es fesselnd, gut inszeniert und grandios zu gestalten, aber obwohl ich persönlich offene Welten verehre, hätte ich es vorgezogen, wenn sie sich noch mehr darauf konzentriert hätten, dies zu rationalisieren. Bei einem Actionspiel dieser Art, das zudem recht kurz ist, denke ich einfach, dass es mehr Abwechslung und ein deutlich höheres Tempo hätte geben sollen, damit es sich am Ende spannender anfühlt.