Mafia II feiert möglicherweise sein Comeback

Mafia II war und ist ein äußerst unterschätztes Spiel mit einer kraftvollen Erzählung und einem der besten Enden, die man bis zum heutigen Tage in Videospielen findet. Trotzdem war es kein Erfolg, die Entwickler lösten sich auf und die Fortsetzung Mafia III wurde von einem neuen Studio mit moderaten Ergebnissen entwickelt. Nun scheint Take-Two diesem Klassiker eine zweite Chance zu geben, wie Gematsu aufgefallen ist.

Das koreanische PEGI-Gegenstück hat Mafia II: Definitive Edition in noch unbekannten Formaten mit einem Alterskennzeichen versehen. Demnach besteht die Chance darauf, dass wir eine polierte Edition für einige oder alle aktuellen Formate erhalten, einschließlich der Switch (das Original wurde auf Playstation 3 / Xbox 360 veröffentlicht, daher ist die Leistung sicher kein Problem).

In diesem Fall werden wir jedenfalls unsere Daumen drücken, damit dieses fantastische Spiel ein größeres Publikum erhält. Mafia II hat es wirklich verdient und wenn ihr an TV-Shows wie Mad Man, Sopranos oder Boardwalk Empire interessiert seid, wird das hier sicher nach euren Geschmack sein. Seid ihr interessiert? Dann lest auch unsere zehn Jahre alte Rezension zum Spiel nach.