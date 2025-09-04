HQ

Von all den Sportspielen, die mich in den letzten Jahren enttäuscht haben, ist es die Madden NFL -Serie, die mich am meisten enttäuscht hat. Ich weiß nicht, ob die Entwickler die Bedrohung durch die erfolgreiche Rückkehr der EA Sports College Football -Serie gesehen haben, aber in diesem Jahr bin ich zum ersten Mal seit langer Zeit ein wenig optimistisch, was die NFL angeht. Aber es ist noch lange nicht problemlos.

Madden hat sich lange Zeit etwas unfair angefühlt, mit Verteidigern, die den Ball fangen, während sie in eine völlig andere Richtung schauen, Animationen, die nicht realistisch sind, und anderen Problemen. Madden NFL 26 hat mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass sich ein falsch platzierter Pass wie mein eigener Fehler anfühlte, und ich habe schon früh gemerkt, dass die flüssigeren Animationen endlich nicht mehr allzu albern aussehen. Aber eines der größten Ärgernisse für mich persönlich ist immer noch da, und das ist, dass die Spieler immer noch Butterfinger haben. Was ich damit sagen will, ist, dass es den Spielern aus irgendeinem Grund immer noch unglaublich schwer fällt, den Ball zu halten. Ich war in der Lage, auf sie zuzugehen und den Ball in ihre Hände zu legen, vorsichtiger, als wenn jemand sein Neugeborenes jemand anderem übergibt und er ihn trotzdem fallen lässt. Aber das ist wirklich das Einzige, was mich während der Spiele stört.

"Jetzt werfen wir den Ball so weit wie möglich, okay?"

Das Spielerlebnis wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass in diesem Jahr ein Großteil des Fokus auf der Präsentation zu liegen scheint. Mittlerweile gibt es mehrere verschiedene Kommentatorenbesetzungen, die sich leider in der Qualität stark unterscheiden. Glücklicherweise bedeutet dies, dass es mehr Abwechslung und ein geringeres Wiederholungsrisiko gibt. Besseres Wetter (als Schwede macht es immer Spaß, auf einem schneebedeckten Spielfeld Sport im Freien zu treiben), bessere Zuschauer und bessere Atmosphäre. Die Spieler ähneln nun auch eher ihren realen Gegenstücken, sowohl im Aussehen als auch im Gameplay. Lamar Jackson entscheidet sich dafür, mehr zu laufen als andere QBs, und Patrick Mahomes ist so ruhig wie eine Gurke. Dies ist dem zu verdanken, was die Entwickler QB IQ nennen, ein System, mit dem sich jeder Quarterback besonders fühlt. EA Sports hat auch das Gameplay der Serie mit einem "KI-gestützten maschinellen Lernsystem" überarbeitet. Die KI ist also da, und obwohl ich nicht genau sagen kann, wie sehr sie die Spiele direkt beeinflusst hat, fließen sie zweifellos besser.

Werbung:

Verbessertes Wettersystem.

Etwas, das nicht fließt, sind die Menüs, da sie sehr langsam und verzögert sind. Ich wurde aus dem Spielmodus geworfen, wenn ich mich durch Menüs drückte, mit ein paar Abstürzen im gesamten Spiel. Es ist eine Schande, dass sie dies immer noch nicht verbessert haben, da träge Menüs seit vielen, vielen Jahren ein Problem sind. Dies ist ein besonders großes Problem in Spielmodi, die sehr menübasiert sind, wie z.B. der Franchise -Modus, aber glücklicherweise wurde dieser Modus verbessert.

In den letzten zwei Jahren hat College Football die Messlatte für diesen Modus wirklich höher gelegt, und auch wenn das diesjährige Spiel nicht ganz mit dem des letzten Jahres mithalten konnte, hat das Team von Madden zumindest etwas, das es anstreben kann. Sie sind natürlich völlig unterschiedlich, wenn man bedenkt, dass es bei dem einen darum geht, Spieler für eine Schule mit ständig wechselnden Neulingen und Absolventen zu rekrutieren, während es bei dem anderen darum geht, den Super Bowl mit einer der reichsten Sportmannschaften der Welt zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund mag es schwierig sein, die beiden gegeneinander auszuspielen, aber ich denke trotzdem, dass College Football es mit mehr Tiefe besser macht. In diesem Jahr haben die NFL-Entwickler jedoch einen Versuch unternommen. Ihr erstellter oder echter Coach fällt in eine von drei Kategorien: Offensive Guru, Defensive Genius oder Development Wizard. Sie alle haben ihren eigenen Skill-Baum, der verschiedene Attribute freischaltet. Insgesamt stehen 46 Eigenschaften zur Verfügung, die dann vier verschiedene Stufen von Bronze bis Platin haben. Dann gibt es einen großen Fokus auf die Wochenvorbereitung auf das Spiel. Vielleicht ist es ein persönliches Treffen mit einem Spieler, der verspricht, bessere Leistungen zu bringen, zu entscheiden, wie die Trainingseinheiten der Woche ablaufen sollen, oder eine Strategie für das Spiel zu entwerfen und es dann zu spielen oder zu simulieren. Wenn du das Jacksonville Jaguars übernehmen und das Team woanders hinziehen möchtest, ist das auch in Ordnung. Es gibt großartige Möglichkeiten im Spielmodus, und selbst wenn er nicht perfekt ist, gibt es etwas, auf dem man im nächsten Jahr aufbauen kann.

Die vielleicht beste Funktion ist die Weekly Recap, die drei Spiele der Woche mit den Highlights von Spielen zwischen zwei computergesteuerten Teams zusammenfasst. Das verbessert das Erlebnis sofort, aber es ist auch etwas, das andere Sportspiele vor Jahrzehnten hatten. Es war im 20-Jährigen NFL 2K5, und ich meine mich an etwas Ähnliches in einem NHL-Spiel aus den 90er Jahren zu erinnern.

Werbung:

Neue Funktionen für Franchise-Trainer, in die sie sich hineinbeißen können.

Superstar -Modus, in dem du einen Spieler erstellst und versuchst, ihn vom Unbekannten zum Superstar zu machen, ähnelt den Modi in anderen Spielen, steckt aber in einer Art Schwebezustand fest. Die Frage ist wirklich, was die Leute von diesem Modus sehen wollen. Geht es darum, Geschichten wie Face of the Franchise zurückzubringen, die Madden ein paar Jahre lang hatte? Oder geht es darum, mehr Matches mit weniger sozialem Unsinn zu spielen? Oder vielleicht doch genau das Gegenteil? Unabhängig davon, was getan wird, wird es immer Spieler geben, die mit den Änderungen nicht zufrieden sind. In diesem Jahr gibt es ein paar kleinere in Form von Karrierekapiteln, die unterschiedliche Herausforderungen haben, die immer schwieriger werden, und der soziale Aspekt trifft nicht ganz ins Schwarze. Es fühlt sich eher wie Füllmaterial an; Wenn ich mich dafür entscheide, etwas zu tun, das Spaß macht, anstatt extra zu trainieren, werden einige Leute glücklich sein und andere nicht. Es sind im Grunde Entscheidungen, die Ihre Beziehung zu Teamkollegen, Trainern und anderen verbessern. Eine bessere Beziehung zu Ihrem Agenten gibt Ihnen mehr Möglichkeiten für Sponsoring-Deals, während die Freundschaft mit den Trainern Ihnen Vorteile auf dem Spielfeld verschafft. Es ist nicht viel, aber zumindest ist es etwas.

Ultimate Team ist natürlich auch wieder da. Dieser Spielmodus wird das Letzte sein, was Entwickler aus ihren Sportspielen entfernen, da digitale Kartenpackungen lächerliche Geldbeträge einbringen. Zu den neuen Funktionen in diesem Jahr gehört die Möglichkeit, sofort zu sehen, ob ein Spieler, den du aus einem Pack erhalten hast, besser ist als der, der gerade auf dieser Position spielt, und du kannst Spieler direkt von dort aus wechseln. Das bedeutet, dass du nicht jedes Mal in die Aufstellung gehen und sie wechseln musst. Es gibt neue Events und Saisonpässe (die mittlerweile zum Standard für Sportspiele geworden zu sein scheinen. Sie zahlen also nicht nur den vollen Preis für das Spiel und geben Geld für Kartenpakete aus, sondern müssen jetzt auch extra bezahlen, um bessere Preise zu erhalten), und Solospieler haben einige Updates in Form eines zwölfwöchigen Solo Champions mit eskalierendem Schwierigkeitsgrad und Solo Seasons erhalten, bei dem Sie mit zehn Siegen in halblangen Matches in die Playoffs gelangen, Aber zwei Niederlagen und du bist fertig. Und das war's im Grunde. Wenn du den Modus schon einmal gespielt hast, wirst du kein Problem haben, sofort loszulegen.

Ausnahmsweise fühlt sich die diesjährige Version nicht wie eine Verschwendung an.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren habe ich das Gefühl, dass die Madden-Serie irgendwohin geht. Es stagnierte, es hatte große Probleme mit allen möglichen Dingen, und es war meistens frustrierend. Dieses Gefühl war in Madden NFL 26 meist nicht vorhanden. Es ist definitiv nicht problemlos, aber es ist das Beste, was diese Serie seit langem produziert hat, was an sich nichts ist, womit man prahlen könnte.