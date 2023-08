HQ

Dies ist das Jahr, das EA Sports selbst als "Make or Break" für die Madden NFL-Serie bezeichnet hat. Das Jahr, in dem sie jedem da draußen, der sich Jahr für Jahr über das Spiel beschwert hat, zeigen würden, dass sie tatsächlich ein gutes American-Football-Spiel machen können. Warum fühlt es sich also wie eine weitere Enttäuschung an und dass die Serie nicht wirklich in die richtige Richtung geht?

Jedes Jahr läutet Madden das Sportspieljahr ein. Es ist der erste Titel, der jedes Jahr von den großen Sportspielentwicklern veröffentlicht wird. Kurz darauf folgen NBA 2K, FIFA (jetzt EA Sports FC) und NHL. Leider ist es lange her, dass sie mit einem großen Jubel statt mit einem Achselzucken begonnen haben. Eines der Probleme ist natürlich, dass EA keine Konkurrenz hat, da sie bis 2026 Exklusivrechte an der NFL haben. Wir haben dies bei den meisten Sportspielen gesehen, denn wenn die Konkurrenten einer nach dem anderen wegfallen, machen die Kräfte, die sie entwickeln, Jahr für Jahr die kleinstmöglichen Updates. Madden NFL 24 fällt in diese Kategorie, aber es gibt tatsächlich einige Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr.

Auf dem Platz macht es immer noch Spaß.

Zum Beispiel sind Quarterbacks schlauer und die Spieler blocken besser, vor allem weiter vorne auf dem Feld, um dem Receiver mehr Platz zum Laufen zu geben. Darüber hinaus gibt es jetzt bessere Animationen für das Tackling und die Ballannahme, bei denen der Receiver nicht anhalten muss, um den Ball zu fangen, sondern der Ball ihn weiterführt. Laut den Entwicklern wurden über 1700 Tackle-Animationen hinzugefügt und aktualisiert, und obwohl es offensichtlich sehr schwierig ist, sie alle zu bemerken, ist es zumindest möglich, einige zu bemerken, einschließlich meines neuen Favoriten, bei dem der Verteidiger den Spieler in Ballbesitz aufhebt und ihn wie eine Art Wrestling-Move zu Boden wirft.

Das Problem ist, dass viele frustrierende Animationen und Bewegungen immer noch vorhanden sind. Was mich immer noch am meisten ärgert, ist, dass Computerspieler den Ball meist komplett ignorieren und die Spieler immer Seife in der Hand zu haben scheinen. Sie scheinen das Konzept einer Interception immer noch nicht zu verstehen, selbst wenn der Ball sie direkt in der Brust trifft, kann der Ball vor den Füßen eines Spielers landen, ohne dass er sich anstrengt, ihn zu fangen. Receiver sind nicht besser und lassen auch viel zu viele Bälle fallen. Hinzu kommt, dass Computer-Quarterbacks manchmal völlig dumm sind. Schauen Sie sich nur das Bild unten an, wo er ein ganzes leeres Feld vor sich hat, um zu laufen, ein weit geöffneter Teamkollege, aber beschließt, den Ball direkt auf die Tribüne zu werfen. Aber wenigstens sind die Schiedsrichter wieder auf dem Platz.

Warum sollten Sie den Ball auf die Tribüne werfen?

Es ist auch schwer, sich nicht zu ärgern, wenn das Spiel ständig versucht, Sie zum Kauf von Dingen zu bewegen. Ultimate Team wird dir ins Gesicht geschoben, sobald du das Spiel startest. Habt ihr euch diese neuen Kartenpakete angesehen, die ihr im Shop kaufen könnt? Limitierte Auflage für nur X Geldbetrag. Auch diese Cash-Cow eines Spielmodus ist zum größten Teil genau so, wie sie schon immer war. Was anders ist, ist ein neues Field Pass, nach dem meiner Meinung nach niemand gefragt hat. Ansonsten ist es genau das, was Sie erwarten würden, mit Karten in verschiedenen Stärken, einem Geschäft, um neue Kartenpakete zu erhalten, Herausforderungen für verschiedene Währungen, Spielen gegen computergesteuerte Teams und Online-Matches. Sie können Spiele natürlich mit Geschick gewinnen, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch Pay-to-Win.

In diesem Jahr, in dem es um alles oder nichts für die Serie geht, hätte man dann nicht viel in schlecht gemanagte Spielmodi wie Franchise Mode investieren müssen? Nun, das gibt es nicht. Sicher, das Trainingslager ist zurück mit elf verschiedenen Minispielen, die die Fähigkeiten Ihrer Spieler verbessern können, wobei jedes Minispiel, d.h. das Training, nur einmal pro Trainingslager durchgeführt werden kann. Die anderen großen Dinge sind, dass jetzt bis zu sechs Spieler in einen Trade aufgenommen werden können, ein Team jetzt mitten in der Saison in eine neue Stadt umziehen kann, kleine Änderungen am Gehaltssystem und die Draft-Klassen verbessert wurden.

Der NFL Combine ist jetzt Teil des Karrieremodus.

Der zweite große Spielmodus ist der Karrieremodus "Superstar". Es ist in Superstar The League und Superstar Showdown aufgeteilt, was Face of the Franchise und The Yard ersetzt, aber im Grunde dasselbe mit dem neuen Namen ist, aber ich muss zugeben, dass ich gründlich getäuscht wurde, als ich damit anfing. Die Einleitung ließ mich glauben, dass es einen Story-Modus geben würde, wie er in der NBA 2K-Serie zu finden ist, als in regelmäßigen Abständen Zwischensequenzen auftauchten. Von der NFL Draft Combine mit ihren eigenen Minispielen, die dir den endgültigen Draft-Platz geben, über den Draft bis hin zur Vorstellung deines neuen Teams, alles mit animierten Filmclips. Aber dann endet es abrupt und es geht zurück zum alten System, von Woche zu Woche in Menüs mit Übungen und Spielen dazwischen zu gehen. Das ist genau das, was man bekommt, wenn man die letzten Jahre gespielt hat. Superstar Showdown ist nur The Yard, das Äquivalent des American Football zu FIFAs Volta oder World of Chel der NHL, mit einem anderen Aussehen.

Einige Animationen sind viel besser.

Ich muss sagen, dass ich enttäuscht bin von dem, was das große Jahr für die Madden-Serie werden sollte, denn es geht entweder um Erfolg oder Misserfolg, alles oder nichts. Diese "Make or Break"-Aussage der Entwickler ließ es wirklich so aussehen, als würden wir etwas ganz Besonderes sehen, was wir nicht getan haben. Einige hübschere Animationen und intelligentere Quarterbacks retten dies nicht davor, bestenfalls ein okayes Spiel zu sein.