MAD Lions KOI wird vor der LEC-Saison 2025 umbenannt

Nach der Fusion der E-Sport-Organisationen MAD Lions und KOI haben wir gesehen, wie viele ihrer jeweiligen Teams in den Konglomerationsnamen MAD Lions KOI umbenannt wurden. Dies scheint in Zukunft nicht der Fall zu sein, denn während eines Streams erwähnte KOI-Gründer Ibai Llanos, dass das Team League of Legends EMEA Championship zum einen einen Teil seines erweiterten Namens fallen lassen wird.

Llanos merkt an, dass das LEC-Team in Zukunft einfach KOI genannt wird und dass der MAD Lions -Teil in den Weg des Dodos geschickt wird. Das Seltsame daran ist, dass OverActive Media, der Eigentümer von MAD Lions und KOI, zu Beginn des Jahres einen Plan versprochen hat, alle seine Organisationen bis Ende 2024 in eine einzige Marke umzubenennen, was die Frage aufwirft, ob wir in Zukunft auch andere Teams und Kader sehen werden, die einfach KOI genannt werden.