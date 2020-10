MachineGames feiern Jubiläum mit massiven Angeboten

Die (meisten) Wolfenstein-Titel von MachineGames sind immer eine Empfehlung wert. Eine gute Gelegenheit bietet sich nun dank des 10. Jubiläums der Entwickler MachineGames.

Hier eine Übersicht der digitalen Geburtstags-Sales im Oktober:

Xbox: 13.10.-20.10.

Wolfenstein: The Two-Pack - 50%

Wolfenstein: The New Order - 50%

Wolfenstein: The Old Blood - 50%

Wolfenstein II: The New Colossus - 50%

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67%

Wolfenstein: Alt History Collection - 60%

Steam: 08.10.-12.10.

Wolfenstein: The Two-Pack - 50%

Wolfenstein: The New Order - 50%

Wolfenstein: The Old Blood - 50%

Wolfenstein II: The New Colossus - 50%

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67%

Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass - 33%

Wolfenstein: Youngblood - 35%

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition - 50%

Wolfenstein: Cyberpilot VR - 50%

Wolfenstein: Alt History Collection - 46%

PlayStation: 30.09.-14.10.

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67%

PlayStation: 14.10.-28.10.

Wolfenstein: The New Order - 50%

Wolfenstein: The Old Blood - 50%

Wolfenstein II: The New Colossus - 50%

Wolfenstein: Youngblood - 50%

Switch: 10.10.-17.10.

Wolfenstein: Youngblood - 50%