Machen Sie sich bereit, sich in Saltburn zu verirren

Romantik, Party, allgemeines Chaos. Es ist alles Teil der jugendlichen Erfahrung, etwas, das Emerald Fennel in Saltburn, ihrem neuen Film mit Barry Keoghan und Jacob Elordi in den Hauptrollen, einfangen möchte.

Keoghan spielt einen jungen Mann, der darum kämpft, sich an der Universität Oxford einzufügen, während Elordi ein aristokratischer Jugendlicher ist, der alle Privilegien hat, die man sich im Leben erhoffen kann. Elordi lädt Keoghan auf das Sommeranwesen seiner Familie in Saltburn ein, wo es schnell ziemlich chaotisch wird.

Rosamund Pike spielt auch in dem Film mit, und selbst nach ihrem kurzen Auftritt im Trailer sieht es so aus, als würde sie einen unvergesslichen Auftritt geben. Saltburn wird im November in ausgewählten Theatern zu sehen sein.