Machen Sie alles räumlich mit XReal's Beam

HQ

Wir haben uns kürzlich eine Reihe von XReal-Produkten im Rahmen unserer Quick Look -Videoserie angesehen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Spatial- und XR-Gadgets, darunter Brillen, die effektiv eine ähnliche Arbeit leisten wie das kräftige Vision Pro -Headset von Apple. Um diese Bemühungen fortzusetzen, haben wir uns nun dem Beam zugewandt, der das XR-Angebot der XReal-Geräte weiter verbessert.

Durch das Freischalten von drei weiteren Anzeigemodi verbessert der Beam massiv das, was die XReal-Gadgets leisten können. Um mehr darüber zu erfahren und wie der Beam dieses Kunststück vollbringt, finden Sie unten die neueste Folge von Quick Look, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über das Gerät teilt.