Macaulay Culkin befindet sich in Gesprächen mit Disney über eine Rückkehr zu "Allein zu Hause"

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Es scheint, als wolle Schauspieler Macaulay Culkin seine Karriere mit seiner ikonischsten Rolle neu starten – derjenigen, die ihn als Kind zum Star katapultierte und ihn zum Hollywood-Star machte, nur damit er bald in eine selbstzerstörerische Spirale gerät, aus der er Jahrzehnte gebraucht hat, um wieder herauszukommen. Er ist nun ein veränderter Mensch, nachdem er kürzlich (mit öffentlichem Beifall) in der Prime-Video-Serie Fallout aufgetreten ist (und für die dritte Staffel zurückkehren wird), und er möchte wieder Kevin McCallister sein.

Genau. Laut dem Podcast The Town mit Matthew Belloni beginnen Culkin und Disney Verhandlungen über die Produktion eines neuen Allein-Heim-Films, bei dem Culkin seine Rolle wieder übernimmt. Laut dem Bericht ist die Produktionsfirma "aufgeregt" über die Rückkehr des Schauspielers in die Rolle, die zudem eine solide Handlung mit emotionalen Untertönen bieten wird, die sowohl bei der ursprünglichen Generation von Filmfans als auch bei neuen Zuschauern Anklang finden sollen.

Nichts ist in Stein gemeißelt bezüglich dieses neuen Home Alone, aber würdet ihr gerne Kevin McCallister auf die große Leinwand zurückkehren sehen?