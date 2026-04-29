M80 verlegt Hotancold auf seine Rainbow Six-Bank und wird in den kommenden Wochen nach einem Nachfolger suchen

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Mit dem Salt Lake City Major am Horizont hat die Organisation M80 Pläne angekündigt, Änderungen an seinem wettbewerbsfähigen Rainbow Six: Siege X Team vorzunehmen, den aktuellen Ingame-Leader zu verlassen und rechtzeitig nach einem Ersatz zu suchen, der die Lücke füllt.

Wie in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt wird, gibt M80 keine eindeutige Begründung für die Entscheidung an, was darauf hindeutet, dass es sich um eine leistungsorientierte Entscheidung handelt, obwohl Hotancold entscheidend für den Gewinn des Teams beim Munich Major im letzten Jahr war, wenige Monate nachdem er im März 2025 ursprünglich zur Organisation gestoßen war.

M80 bedankt sich bei Hotandcold für seine Bemühungen, verspricht einen ordentlichen Abschied und erklärt ansonsten, dass in den kommenden Wochen mit dem "Probetraining von Spielern" begonnen wird, um die Rolle zu besetzen, wobei Neuigkeiten zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen werden.

In Bezug auf diese Entscheidung äußerte sich Hotancold zu der Nachricht und gab zu, dass sie ihn schockiert habe.

"Ich bin aufgewacht und jetzt auf der Bank gelandet, habe in letzter Zeit offensichtlich nicht besonders gut gespielt, aber ich denke, dieser Schritt wurde gemacht, ohne darüber nachzudenken, was wir mit Beastcoast/M80 gemacht haben. (Das EINZIGE NA-Team, das in 4 Jahren etwas gewonnen hat). Der erste Gedanke ist, dass ich natürlich noch spielen möchte, aber wir werden sehen, was als Nächstes kommt."

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