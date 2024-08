Luxuriöser Dreamcast-Bildband bekommt eine neue Runde

HQ

Wenn Sie damals dabei waren und Sega Dreamcast gespielt haben, werden Sie verstehen, warum diese Konsole bei den Menschen so starke Erinnerungen hervorruft, obwohl sie ein Flop war, der vorzeitig eingestellt wurde und Sega dazu veranlasste, keine eigene Hardware mehr herzustellen.

Die Dreamcast bot einen der größten Generationssprünge aller Zeiten in Bezug auf die Leistung und Spiele wie Sonic Adventure, Soul Calibur und Shenmue haben uns in ihren Bann gezogen, während sie tonnenweise süße Arcade-Spiele in perfekten Heimversionen veröffentlicht haben. Wenn Sie in diese Ära zurückkehren möchten, können wir Ihnen jetzt das Buch Sega Dreamcast: Collected Works empfehlen.

Es wurde vor fünf Jahren über Kickstarter finanziert und in Zusammenarbeit mit Sega produziert und enthält Anekdoten, Fakten, nie zuvor veröffentlichte Bilder von Prototypen und mehr. Darüber hinaus gibt es ein komplettes Archiv der Konsolenspiele mit wunderschönen Bildern, die auf dickem und luxuriösem Papier gedruckt sind.

Wenn Sie das Kickstarter verpasst haben, als es passierte, hat der Herausgeber Read-Only Memory jetzt gute Nachrichten. Über Threads geben sie bekannt, dass sie das Buch komplett mit Holofoil-Cover neu aufgelegt haben. Wenn Sie dieses Meisterwerk der Couchtafel in Ihrem Besitz haben möchten, stöbern Sie einfach hier und bestellen Sie Ihr eigenes Exemplar. Es ist ja "fast" Weihnachten...