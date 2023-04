Wer immer noch denkt, dass Pixelgrafik eine aussterbende Kunstform ist, hat seine Zehen nicht in die Indie-Szene getaucht. Es ist lebendig und gesund dort, und Lunark ist eines von vielen hervorragenden Beispielen dafür. Erstellt vom Ein-Mann-Studio Canari Games und von 2824 Menschen über einen erfolgreichen Kickstarter realisiert, ist Lunark eine Feier vieler Dinge. Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass es zeigt, wie ein starker Fokus auf eine einfache Geschichte und reduzierte Spielmechaniken eine solide Grundlage für diese Art von Erfahrung sein können. Lunark ist ein Abenteuer, das seinen Wurzeln und Inspirationen auf oft schöne und unterhaltsame Weise Tribut zollt, aber leider nicht ohne Mängel.

Lunark stellt sich mit einer filmischen Eröffnung vor und setzt sich in diesem Sinne fort. In einer dystopischen Zukunft vor dem Hintergrund riesiger Wolkenkratzer, fliegender Autos und High-Tech-Umgebungen finden wir unseren Protagonisten Leo, der sich unter mysteriösen Umständen bald auf der Flucht befindet. Ein Großteil der Geschichte ist traditionell, aber die Tatsache, dass das Spiel von so vielen Dingen inspiriert ist, macht es umso charmanter. Denn neben den Pixeln gibt es auch Spielmechaniken, die wirklich atmen und sich wie eine Hommage an die Vergangenheit anfühlen.

Jeder, der damals dabei war, wird jede Bewegung erkennen, die Leo machen kann. Bewegungen und Sequenzen fühlen sich an wie das Erleben einer Vielzahl von Spielen aus den 80er und 90er Jahren, denen sich das Spiel offensichtlich mit großer Bewusstheit nähert. Die Bewegungen sind nicht unbedingt begrenzt, sie müssen nur präzise ausgeführt werden. Die Herausforderung, dass ein Sprung im richtigen Moment ausgeführt werden muss, führt zu viel Versuch und Irrtum, aber der Frust liegt selten in den Gameplay-Sequenzen, sondern eher in einem etwas inkonsistenten System von Checkpoints. Manchmal ist man gezwungen, längere Teile zu wiederholen, was sich einfach langweilig anfühlt, und wenn man während eines Levels eine Pause einlegen möchte, um das Spiel später wieder zu starten, ist man oft gezwungen, an den Anfang zurückzukehren. Eine seltsame und bestrafende Designentscheidung, die sich wie ein harter Schlag für das ansonsten erfolgreiche Tempo des Spiels anfühlt.

Viele der Levels in Lunark sind ein kleines Rätsel für sich, ob es nun die Züge sind, die du machen musst, oder herauszufinden, wie du vorgehen musst. Manchmal wird der Weg von Feinden versperrt und obwohl Leo mit einer Waffe mit unbegrenzter Munition ausgestattet ist, muss die Waffe nach wenigen Schüssen abkühlen. Glücklicherweise können Begegnungen mit Feinden jedoch darauf beschränkt werden, sie eins zu eins zu behandeln, aber es gibt einige Teile, in denen sich das Design ein wenig wie ein Versagen anfühlt und eines der drei Herzen, mit denen man beginnt, geopfert werden muss, um voranzukommen. Wie bei der obigen Kritik an den Checkpoints wurden einige Level mit zu vielen Hindernissen gefüllt, die es zu überwinden galt. Sicher, es sollte Herausforderungen geben, absolut, aber als Spieler würde ich lieber von Hindernissen herausgefordert werden, die eins nach dem anderen gelöst werden, anstatt Chaos auf dem Bildschirm zu schaffen, nur um der Sache willen. Vor allem, wenn der Tod mich ein wenig zurückzwingt.

Werbung:

Lunark hat viel Charme in seiner pixeligen Grafik, wo ich besonders mag, wie es Dinge wie eine Bar mit Neonschildern oder andere Umgebungen, in denen die Details zum Leben erweckt werden, zum Leben erweckt. Insgesamt gelingt die Grafik am besten in futuristischen und farbenfroheren Umgebungen. Es gibt ein paar zu viele dunkle Höhlen und andere düstere Orte, an denen sich die Pixel eher flach anfühlen, obwohl ich verstehe, dass einige Umgebungen aus Gründen der Abwechslung und Herausforderung enthalten sind. Es gibt auch einige kurze, charmante Zwischensequenzen, die mir gefallen haben, und die Animationen im Spiel sind wirklich erstklassig. Leider ist die auffälligste Einschränkung der Grafik, abgesehen von den oben genannten dunkleren Orten, unser eher langweiliger und anonymer Protagonist. Ich hätte mir auch einen einprägsameren und lebendigeren Soundtrack gewünscht, der das Erlebnis erhöht hätte, da die Musik des Spiels leider nicht sehr beeindruckend ist.

Natürlich verstehe ich auch die Liebe zum Gamedesign der Vergangenheit, auch wenn sich das erzwungene Springen auf einen bestimmten Rahmen, oder die erzwungene Starrheit im Allgemeinen, oft einfach nur träge und langweilig anfühlt. Ich hätte mir einen besseren Flow gewünscht und eine weniger erzwungene Art, es mit einem Spieldesign schwierig zu machen, das mich als Spieler oft bestraft, nur damit es sich "wie damals" anfühlt. Klettern und Zeitsprünge machen in vielen Momenten Spaß, aber die meisten Sequenzen fühlen sich langweilig an, wenn sie sich so wiederholen. Es gibt viele Überraschungen sowohl im Design, in der Story als auch in dem, was das Spiel herausfordert, aber das Ganze wird von einigen geradezu langweiligen Umgebungen heruntergezogen, und wenn ein Sturz in den Tod oder etwas anderes mich zwingt, die gleiche Sequenz zu wiederholen, bin ich meistens frustriert.

Werbung:

Lunark ist in vielerlei Hinsicht ein unterhaltsames Indie-Spiel mit zahlreichen guten Ideen. Die Pixelgrafik ist einer von mehreren Gründen, warum es einen Charme hat, dem man nur schwer widerstehen kann, aber das Spiel ist hauptsächlich eine Reise zu dem, wie sich Spiele in vielerlei Hinsicht anfühlten. Aber auch wenn ich verstehe, dass die etwas träge Steuerung eine bewusste Entscheidung ist, ist sie oft auch die Quelle von Momenten purer Frustration. Dem hätte entgegengewirkt werden können, wenn es bessere Checkpoints gegeben hätte und ich persönlich hätte mehr Spaß daran gehabt. Gleichzeitig denke ich, dass es ausreicht, sich die Bilder anzusehen, um zu sehen, ob Lunark die Art von retro-klassischem Actionspiel ist, die zu einem passt und trotz seiner negativen Seiten gibt es große Teile, die sich tatsächlich sehr erfolgreich anfühlen.