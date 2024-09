Lunar Remastered Collection erscheint nächstes Jahr für PlayStation

Eine freudige Ankündigung für Rollenspiel-Fans gab es während des heutigen Sony-Streams. Die Lunar-Serie, die Anfang der 90er Jahre mit der Sega-CD berühmt wurde, kehrt in Form einer Sammlung mit aktualisierten Versionen von Lunar: Silver Star Story Complete und Lunar 2: Eternal Blue Complete zurück. Die Spiele wurden mit verbesserten Grafik-, Sound- und Gameplay-Verbesserungen aufgewertet - und werden in der Pressemitteilung so beschrieben:

"Die Remastered Edition bringt eine Vielzahl aufregender Upgrades, darunter Breitbild-Unterstützung, verbesserte Pixelkunst, animierte HD-Zwischensequenzen und brandneue englische Sprachausgabe. Die Spieler können wählen, ob sie entweder die Originalgrafik der alten Schule beibehalten oder für einen moderneren Look remastert werden möchten. Außerdem ermöglicht eine neue Umschaltfunktion den Spielern, Kämpfe zu beschleunigen und so mehr Kontrolle über das Tempo ihres Abenteuers zu haben, während verbesserte Strategieeinstellungen den Kampf noch komfortabler machen. Und zum ersten Mal in der Serie wird Lunar in zwei weiteren Sprachen verfügbar sein: Deutsch und Französisch sowie Englisch und Japanisch."

Lunar Remastered Collection wird im Frühjahr nächsten Jahres für PlayStation 4 und 5 veröffentlicht und unten ist ein Trailer zum Anschauen.