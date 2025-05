HQ

Als Fan japanischer Rollenspiele ist es schwer, mit der Art und Weise, wie sich das Genre in den letzten Jahren entwickelt hat, nicht zufrieden zu sein. Und dank des großen Erfolgs der großen Serien haben sich die Entwickler an die weniger bekannten gewagt, und wir haben viele Remaster und Remakes von obskureren Serien gesehen. Baten Kaitos I II HD Remaster, Star Ocean: The Second Story R, The Legend of Legacy HD Remastered und Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, um nur einige aus den letzten Jahren zu nennen. Jetzt sind Lunar: Silver Star Story Complete von 1996 und Lunar 2: Eternal Blue Complete von 1998 in einer Sammlung namens Lunar Remastered Collection an der Reihe.

Zwei klassische japanische Rollenspiele, die wirklich ein Remaster verdient haben.

Beide Spiele waren bereits Remakes von gleichnamigen Titeln aus den Jahren 1992 und 1994, abzüglich Complete. Und kurz gesagt, es gibt so viel klassisches JRPG an diesen beiden, wie man bekommen kann. Sie sind auch beide gute Spiele in diesem Genre und verdienen es, gespielt zu werden, ohne auf dem gleichen Niveau wie die besten Spiele aus dieser Zeit zu sein. Sie spielen in der gleichen Welt, aber 1000 Jahre auseinander. Man muss nicht das erste Spiel spielen, um das zweite zu verstehen, auch wenn die Geschichte einen kleinen Zusammenhang hat. Dies ist jedoch kein Problem, wenn Sie die Sammlung kaufen, da Sie beide Spiele erhalten.

Sowohl Silver Star Story als auch Eternal Blue tun etwas, das schwer zu bewerkstelligen ist, nämlich sich nicht langweilig oder repetitiv anzufühlen, obwohl alle Systeme im Spiel sehr einfach sind. Nehmen wir zum Beispiel das rundenbasierte Kampfsystem. Du kannst zwischen einem normalen Angriff mit deiner Waffe, einem magischen Angriff (oder Heilmagie für diese Art von Charakteren) wählen, etwas verwenden, um deine HP/MP wiederherzustellen, dich verteidigen oder fliehen. Keine komplizierten Zaubersprüche oder komplizierten Systeme. Es ist sehr einfach zu verstehen. Sie können jedoch Autostrafter verwenden, bei dem das Spiel alles steuert, wenn Sie keine Lust haben, alles durchzudrücken. Das ist sehr praktisch, wenn die Feinde nicht so stark sind und man sich schnell durch sie hindurchpflügen möchte. Um das Erlebnis zu beschleunigen, ist es auch möglich, die Geschwindigkeit der Kämpfe auf das Dreifache der normalen Geschwindigkeit zu erhöhen. Etwas, für das ich mich entschieden habe, da sich die Kämpfe sonst unnötig langsam anfühlten.

In Anime-Sequenzen werden alle wichtigen Charaktere vorgestellt.

Die Geschichten sind sicher auch nichts Revolutionäres. Der zufällige Jüngling ist "der Auserwählte" und muss die Welt vor einem Bösen retten, das sich entschieden hat, nach X Jahren zurückzukehren. Abgesehen davon ist die Geschichte auf keinen Fall schlecht, es ist nur ein wiederkehrendes Format aus anderen Spielen. Was die Waage in die gute Richtung kippen lässt, sind die Charaktere. Beide Spiele sind voller unvergesslicher Charaktere, die alle mit ihren eigenen Zwischensequenzen im Anime-Stil vorgestellt werden. Etwas, das die Lunar-Spiele wirklich von der Masse abhebt. Heutzutage sind wir es gewohnt, endlose Zwischensequenzen durchzustehen, in denen sich Teile der Geschichte entfalten. Hier bekommen wir stattdessen kürzere Sequenzen, die die Persönlichkeiten der Charaktere zeigen. Denn es ist nicht immer einfach, Persönlichkeiten zu verstehen, wenn das Aussehen der Charaktere im Grunde aus zwei Augen, Kleidung und Haaren besteht.

Silver Star Story, das erste Spiel der Serie, dreht sich um Alex und Luna. Alex vergöttert den ehemaligen Drachenmeister (einen von vier historischen Helden) und ist begierig darauf, der nächste Drachenmeister zu werden. Das bedeutet, dass er die Drachen auf der ganzen Welt finden und ihre Zustimmung einholen muss. Leichter gesagt als getan, versteht sich. Es stellt sich natürlich heraus, dass ein neuer Drachenmeister das ist, was man braucht, um die Welt zu retten. Luna hingegen ist eine talentierte Sängerin, von der die Leute allmählich erkennen, dass sie etwas Besonderes ist. Was sie dann wirklich ist, spielt eine große Rolle in der Geschichte. Sie haben einen Haufen Charaktere dabei, die natürlich aus Gründen des japanischen Rollenspiels süchtig sind. Magier, Kämpfer und Sanitäter sind natürlich dabei, aber jeder hat seine eigene Geschichte, die es leicht macht, sie zu mögen. Eternal Blue spielt in der gleichen Welt, aber tausend Jahre in der Zukunft. Die Leute haben die Ereignisse des ersten Spiels fast vergessen und wir können als Jugendliche mit Abenteuerträumen wieder spielen. Natürlich ist es Zeit für einen bösen Charakter, der die Welt zerstören will. Nichts Neues unter der Sonne. Auch hier ist es eine gute Geschichte mit Inhalten, die so ziemlich Standard sind, wenn es um japanische Rollenspiele geht.

Das Kampfsystem ist sehr einfach.

Aber das ist ein Remaster, also was hat sich wirklich seit vor 30 Jahren geändert? Ich habe bereits die Möglichkeit erwähnt, Kämpfe zu beschleunigen, aber es gibt auch andere Verbesserungen der Lebensqualität. Zum Beispiel haben die Charaktere jetzt ein gemeinsames Inventar an Gegenständen, die sie in Kämpfen verwenden können. Im Original musste eine Figur persönlich einen Gegenstand - zum Beispiel ein Medikament - haben, um sie verwenden zu können. Jetzt kann jeder die gleichen Gegenstände verwenden. Wenn Sie mit dem ursprünglichen System spielen möchten, können Sie das auch tun. Jetzt ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass beide Spiele in ihren Originalversionen gespielt werden können. Wenn Sie das Spiel starten, können Sie wählen, ob Sie das Remaster oder das Original der Spiele spielen möchten. Etwas, das wir normalerweise nicht sehen. Die Grafik wurde ehrlich gesagt nicht viel angetastet. Was nicht nötig war. Das Remaster ist im Breitbildformat statt im 4:3-Format.

Der Junge muss die Welt retten.

Das Lunar Remastered Collection ist ein hervorragendes Beispiel für "repariere nicht, was nicht kaputt ist". Es gab keinen Versuch, das Spiel neu aufzubauen, um es für das moderne Publikum sexier zu machen. Alles ist im Grunde wie bei den Originalen, mit ein paar kleinen Verbesserungen, die für ein besseres Erlebnis sorgen, aber auch klein genug sind, dass sie vor 30 Jahren in die Spiele hätten passen können. Sowohl Lunar: Silver Star Story Complete als auch Lunar 2: Eternal Blue Complete sind japanische Rollenspiele, die es wert sind, gespielt zu werden. Sie haben eine sehr hohe Qualität, obwohl sie am Ende nicht ganz das Niveau der besten Spiele des Genres erreichen.