Luminosity überträgt seinen Squad Rocket League auf Virtus.pro

Virtus.pro ist offiziell in die Welt des kompetitiven Rocket League eingetreten. Das russische Team, das jetzt seinen Hauptsitz in Armenien hat, hat sich mit Luminosity darauf geeinigt, dass sein Kader und seine Spieler ihr Schwarz und Blau gegen das charakteristische Orange von V.P. eintauschen.

Dies wurde zuerst von Luminosity in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem es heißt: "Wir haben einen Transfer unseres Rocket League -Teams zu @virtuspro abgeschlossen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie weiterhin dominieren werden und wünschen ihnen viel Glück auf ihrem Weg zu den Weltmeisterschaften."

V.P fügte dann hinzu, dass sein Rocket League Kader nun aus "Top-Spielern der RLCS APAC" besteht. Was diese Personen betrifft, so sieht die Liste wie folgt aus: