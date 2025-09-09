LTA Championship 2025: Die sechs qualifizierten Teams stehen fest und der Bracket steht fest

HQ

Es ist fast an der Zeit, die Americas LTA-Division für die Saison 2025 abzuschließen, denn ab diesem Wochenende findet die LTA Championship 2025 statt, bei der die drei besten Teams aus dem LTA North mit den drei besten Teams aus dem LTA South aufeinandertreffen.

Da dieses Event am Wochenende beginnt, steht das Bracket bereits fest, und aufgrund der Art und Weise, wie es angeordnet ist, wissen wir bereits, wo zwei der drei regionalen Slots für Worlds 2025 verteilt werden. Wie in der LEC haben auch die Teams, die sich für das Finale des oberen Brackets qualifiziert haben, standardmäßig ein Worlds -Ticket erhalten, da sie jetzt am schlechtesten als Dritter abschließen können, was ausreicht, um einen Platz zu ergattern.

Während FlyQuest und Vivo Keyd Stars hier auf der Jagd nach einem Turniersieg sind, werden beide bei Worlds 2025 dabei sein. Der letzte Platz geht an das Team, das den Spießrutenlauf des unteren Brackets überlebt und es schafft, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen und sich einen Platz im Finale des unteren Brackets gegen das untere Team von FlyQuest /Vivo Keyd Stars zu sichern. Diese vier Teams sind 100 Thieves, Shopify Rebellion, RED Canids und PaiN Gaming.

Mit all dem im Hinterkopf, wer wird deiner Meinung nach zum LTA-Champion gekrönt und wer wird den letzten LTA Worlds Slot bekommen?