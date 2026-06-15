LPL Split 2 2026: Bilibili Gaming überwindet alle Widrigkeiten und besiegt Top Esports

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Die chinesische LPL war eine der drei Wettbewerbsregionen League of Legends, die am vergangenen Wochenende ihre Frühjahrs- (oder in diesem Fall Split 2-) Veranstaltungen beendeten. Ziel dieser Spielphase ist es, die Mannschaften zu bestimmen, die eine Region beim Mid-Season Invitational und beim Esports World Cup in diesem Sommer vertreten werden, und in diesem Zusammenhang gab es für die LPL eine kleine Überraschung.

Während viele dieser regionalen Veranstaltungen den Favoriten erledigten, wobei das Team mit dem Sieg des oberen Bracket-Finales ihren Grand-Final-Gegner recht effektiv besiegte, war dies für die LPL überhaupt nicht der Fall.

Nachdem sie drei K.o.-Matches überstanden und das Turnier an diesem Wochenende erreicht hatten (indem sie EDward Gaming, JD Gaming und Anyone's Legend besiegten), trotzte Bilibili Gaming weiterhin den Widrigkeiten, indem sie Team WE im unteren Bracket-Finale mit 3:2 überholten, bevor sie auch das Grand Final überrollten, wo sie Top Esports mit 3:0 deklassierten.

Insgesamt bedeutet das, dass Bilibili Gaming fünf K.o.-Matches in den Playoffs überstand, um die Split-2-Trophäe zu gewinnen und sowohl ein MSI-Ticket als auch den einzigen Platz für die EWC aus diesem Turnier zu sichern. Zum Vergleich: Top Esports erhält das zweite LPL MSI-Ticket.