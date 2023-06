Löse zauberhafte Rätsel in einer Welt voller Tiere mit A Tiny Sticker Tale.

Die Woche der Sommerveranstaltungen beginnt mit dem Guerrilla Collective, einem Schaufenster für Indie-Spiele, hinter dem einige wichtige Partner wie PlayStation, Raw Fury, Wired Productions, Neon Software oder Assemble stehen. Auf dieser Veranstaltung haben wir alle möglichen Indie-Spiele aus jedem erdenklichen Genre gesehen, aber A Tiny Sticker Tale ist vielleicht eines der zugänglichsten und unterhaltsamsten Angebote, die sie präsentiert haben.

Es ist ein Puzzle-Abenteuer, in dem wir alle möglichen Sticker-Objekte verwenden müssen, um Umgebungsrätsel zu lösen, mit anthropomorphen Tierfiguren, die ein wenig an Cult of the Lamb-Fans erinnern, aber ohne Blut und Gewalt.

Das Kickstarter-Studio Ogre Pixel hat seinen Kickstarter vor weniger als einer Stunde gestartet und bereits 80% seines Finanzierungsziels aufgebracht. Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber Sie können unten einen kleinen Vorgeschmack sehen.