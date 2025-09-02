Los Ratones setzen ihre absurd dominante NLC-Saison mit dem Sieg im Sommer 2025 fort

HQ

Es war eigentlich eine ziemlich flache Saison 2025 Northern League of Legends Championship, was vor allem daran liegt, dass niemand in der Lage ist, auch nur annähernd an Los Ratones heranzukommen. Die Organisation, zu der einige erfahrene LEC-Talente wie Martin "Rekkles" Larsson gehören, hat in diesem Jahr einen absoluten Höhenflug hingelegt und das Winter 2025 Turnier, das EMEA Masters Winter 2025, das Spring 2025 Event, das EMEA Masters Spring 2025 und jetzt auch das Summer 2025 Turnier gewonnen.

Ja, am Wochenende hat Los Ratones die Summer 2025 Trophäe in die Höhe gestreckt, nachdem er Verdant im Finale mit 3:0 besiegt hat. Dies ist die fünfte von insgesamt fünf Trophäen, die das Team in dieser Saison bisher gewinnen kann, und in jedem der Finals, an denen es teilgenommen hat, hat es gewonnen, ohne eine Karte zu verlieren.

Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass Los Ratones sein Ticket für das EMEA Masters Summer 2025 -Turnier gelöst hat, das zwischen dem 23. September und dem 2. November stattfinden wird, und es ist schwer zu sagen, dass Los Ratones alles andere als ein Favorit sind, um auch diese Trophäe für sich zu beanspruchen.