Los Angeles Thieves werden Sieger des Call of Duty League Minor 1 2026

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Auch wenn es kein ganz großes Event ist und nicht die gleiche Menge an Preisgeldern oder Call of Duty League Points bringt, ist der Gewinn eines CDL Minor dennoch eine beeindruckende Leistung und eine, die entscheidende Punkte belohnt, wenn wir in die zweite Hälfte der Saison gehen.

Zu diesem Zweck endete am Wochenende das erste Minor der CDL-Saison 2026, wobei ein Grand Final stattfand, bei dem die Los Angeles Thieves mit den Miami Heretics gegeneinander antraten. Letztlich entschieden sich die Thieves zugunsten des in LA ansässigen Teams und besiegten die Heretics mit 4:2, ein Ergebnis, bei dem das siegreiche Team in der gesamten Saisontabelle nach oben steigt und nun komfortabel auf Platz vier insgesamt steht und dem dritten Platz nahekommt.

Was als Nächstes für die CDL ansteht, wird es zwei weitere Wochen reguläre Online-Qualifikation für Major III geben, alles vor diesem großen Turnier in Atlanta, Georgia, vom 15. bis 17. Mai. Derzeit führen die FaZe Vegas, Paris Gentle Mates, Vancouver Surge und Toronto KOI die Qualifikationstabelle an, nachdem sie ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben, wobei die Los Angeles Thieves und OpTic Texas derzeit ebenfalls in Major III ungeschlagen sind, aber nur ein Spiel im Gepäck haben.