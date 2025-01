Lonely Mountains: Snow Riders

HQ

Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich mit dem schrecklich süchtig machenden Lonely Mountains: Downhill verbracht habe. Das manchmal heimtückisch herausfordernde, aber ebenso oft meditativ gemütliche Radabenteuer, das dich durch alles führte, von friedlichen Naturplätzen bis hin zu steilen Hängen rund um einen aktiven Vulkan. Das Zeitspannen und genau zu sehen, wie schnell man durch die verschiedenen Strecken kommt, war ein wahres Vergnügen, aber das Spiel funktionierte genauso gut wie pure Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Du bist in einen Zustand des Zen verfallen, als du mit deinem Fahrrad zwischen Baumstämmen und Felsen hindurchfuhrst, zum Klang von plätscherndem Wasser, zwitschernden Vögeln und einer frischen Brise durch die Bäume.

Abgesehen davon ist es vielleicht nicht überraschend, dass die FortsetzungLonely Mountains: Snow Riders des Spiels etwas ist, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Eine Weiterentwicklung des gleichen Konzepts, führt sie uns zu schneebedeckten Berggipfeln, vereisten Pfaden und dramatischen Berglandschaften. Natürlich wurde das Rad zu Hause in der Garage gelassen und stattdessen steht das Skifahren auf dem Programm, ein verschneites Abenteuer mit dem gleichen einfachen Ziel wie sein Vorgänger: in einem Stück vom Gipfel eines Berges nach unten zu kommen.

Es ist alles so einfach wie brillant und wie bei Downhill ist das Erlebnis unglaublich befriedigend, was nicht zuletzt der einfachen und intuitiven Steuerung und dem gut ausbalancierten, aber herausfordernden Schwierigkeitsgrad zu verdanken ist, der ständig zu neuen Versuchen einlädt. Alles in dem Bestreben, frühere Errungenschaften zu übertreffen. Wie zuvor musst du auf dem Weg jeden Checkpoint passieren, und wenn du ihn verpasst, fehlst du automatisch. Der Spaß besteht darin, den kürzesten und schnellsten Weg zwischen diesen Punkten zu finden, und die Berge verbergen viele Geheimnisse. Einige davon sind nur mit der richtigen Ausrüstung zu erreichen.

Werbung:

Das Skifahren an sich ist, wie bereits erwähnt, sehr leicht verdaulich und "direkt auf den Punkt". Man hat ein paar verschiedene Einstellmöglichkeiten, um die Steuerung so anzupassen, wie man es für am besten hält, und dann geht es auf die Piste. Genau wie im echten Leben beugst du die Knie, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und du kannst auch einige Tricks in der Luft machen, sowie springen. Etwas, das erforderlich ist, um über einige Passagen hinwegzukommen. Darüber hinaus ist es auch möglich, einige etwas fortgeschrittenere Manöver zu machen, um die engeren Schwünge zu erleichtern und doch merkt man auch schnell, dass die Körperhaltung des kleinen Skifahrers oft ein direkter Faktor ist, der darüber entscheidet, ob die Abfahrt vom Berg gelingt oder nicht. Ein kleiner Fehltritt kann das Ende Ihrer ansonsten perfekten Fahrt bedeuten und Lonely Mountains: Snow Riders ist die Definition von leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Die vielen verschiedenen Passagen machen jede Fahrt zu einem reinen Vergnügen, und das Entdecken aller Abkürzungen ist ein großer Teil des Spaßes, mit vielen geradezu drosselnden Sprüngen und Abständen, die so eng sind, dass man den Atem anhält. Aber es trägt zum Erlebnis bei, das Spiel ist ein bisschen wie ein Wolf im Schafspelz, bei dem sowohl Geschicklichkeit als auch Wagemut ins Spiel kommen. Aber so herausfordernd oder unmöglich es sich manchmal auch anfühlen kann, besonders wenn man den besten Mahlzeiten hinterherjagt, das Spiel ist nie unfair oder frustrierend. Die Balance ist perfekt und die Steuerung ist genauso fehlerverzeihend, wie sie sein muss.

Die Fähigkeit, immer zum letzten Checkpoint zurückzukehren, bedeutet auch, dass man nie den Schwung verliert und die Möglichkeit hat, wirklich zu experimentieren und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Wenn man also bei voller Geschwindigkeit eine perfekte Fahrt hinbekommt, während Schnee und Wind um einen herum wehen, ist das Gefühl magisch, ja sogar euphorisch.

Werbung:

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es drei Berge mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu bewältigen, die mit unterschiedlichen Herausforderungen und Inhalten gefüllt sind, in die man eintauchen kann. Etwas, das im Laufe der Zeit auf die gleiche Weise erweitert wird wie Downhill, das im Laufe der Zeit mehrere Erweiterungen und Updates erhalten hat. Gefüllt mit wunderbaren Herausforderungen, die du annehmen kannst, falls du müde wirst von dem, was in der Originalversion des Spiels angeboten wurde. Sollten Sie auch müde werden, alleine im Schnee herumzuspielen, ist es möglich, Freunde (und Feinde) für einen actiongeladenen Multiplayer-Modus einzuladen. Wo man nicht nur um die bestmögliche Zeit kämpfen kann, sondern sich auch gegenseitig in regelmäßigen Rennen auf der Piste herausfordern kann, was das Adrenalin richtig in die Höhe treibt.

Lonely Mountains: Snow Riders ist wirklich ein Juwel, und es schafft es, ein bereits fantastisches Konzept noch besser zu machen. Die winterlichen Umgebungen sind ebenso schön wie herausfordernd, und die neuen Spielmechaniken sorgen dafür, dass sich das Erlebnis frisch und neu anfühlt. Das Spiel erfordert zwar sowohl Geschicklichkeit als auch Geduld, zumindest wenn man wirklich versuchen will, alles freizuschalten, aber es belohnt einen auch danach mit einem zermürbend befriedigenden Gameplay sowie geradezu atemberaubend schönen Ausblicken. Kurz gesagt, für Fans des ersten Spiels ist Snow Riders ein definitiver Kauf, ein absolutes Muss. Es ist aber auch ein hervorragender Ausgangspunkt für abenteuerlustige Neulinge, die sich in der kalten, schönen Landschaft testen möchten. Mit seiner einzigartigen Kombination aus entspannender Ästhetik und spannender Herausforderung ist Lonely Mountains: Snow Riders etwas, das sich niemand entgehen lassen sollte.