Ready at Dawn wird die Fortsetzung von Lone Echo nicht wie geplant am 24. August veröffentlichen können. Obwohl es erst einen Monat her ist, dass uns die Entwickler den neuen Starttermin mitgeteilt haben, sehen sie nun ein, dass das Projekt mehr Zeit benötigt. Aus diesem Grund wurde beschlossen, Lone Echo II auf ein vages "später in diesem Jahr" zu verschieben. Bis Ende 2021 sollte das VR-Abenteuer auf der Oculus Rift verfügbar sein.

