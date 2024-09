Lollipop Chainsaw RePOP

HQ

Lollipop Chainsaw wurde bereits 2012 unter staunenden Gesichtern veröffentlicht. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit zwischen dem japanischen Spieledesigner Goichi "Suda51" Suda und dem amerikanischen Filmregisseur und Produzenten James Gunn (Guardians of the Galaxy und The Suicide Squad ) und wurde von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht. Große Namen waren dort versammelt.

Wenn Suda51 beteiligt ist, können die Dinge in alle möglichen Richtungen gehen, und das gilt auch für Lollipop Chainsaw. Hier schlüpfst du in die Rolle der 18-jährigen Cheerleaderin Juliet Starling, die in ihrer Freizeit als Zombie-Jägerin unterwegs ist - und ihre ganze Familie ist es ebenfalls. Juliet ist mit einer großen Kettensäge ausgestattet, die Herzen schleudert und ein eingebautes Telefon hat, und trägt zudem den abgetrennten, aber noch lebenden Kopf ihres Freundes an ihrem Gürtel.

Lollipop Chainsaw war vielleicht nie ein großer kommerzieller Erfolg (es verkaufte sich etwas mehr als 1,2 Millionen Mal, es ist also nicht alles schlecht wie Concord ), aber es gewann eine treue Anhängerschaft von Fans. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Japaner Dragami Games, die auch am Original beteiligt waren, beschlossen, das Spiel 12 Jahre später noch einmal zu überarbeiten und es mit höher aufgelösten Grafiken, Gameplay-Optimierungen und einem neuen RePOP Mode zu optimieren.

Werbung:

Im Grunde war Lollipop Chainsaw kein sehr gutes Spiel - und die RePOP-Version ist es auch nicht. Das Ganze riecht nach B-Movies (das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache) und wenn man ganz unterschiedliche und skurrile Spiele mag, liefert dieses Spiel auf allen Parametern, denn es ist größtenteils die Unberechenbarkeit ins Absurde und totale Skurrilsein, also der Suda51-Effekt, der Lollipop Chainsaw trägt.

Zusätzlich zum traditionellen Third-Person-Gameplay enthält Lollipop Chainsaw zahlreiche Minispiele und abwechslungsreiche Sequenzen. Dazu gehört das Platzieren des lebenden Kopfes deines Freundes auf einem kopflosen Zombie-Körper und das Auslösen von Quick-Time-Ereignissen, um Juliet den Weg freizumachen, indem du dich selbst in die Luft sprengst. Außerdem kannst du Zombies mit einem Mähdrescher ernten, Basketball mit Zombieköpfen spielen oder Baseball mit einem Raketenwerfer spielen. Du weißt nie, was das Spiel als Nächstes für dich bereithält, was hilft, die vielen anderen Mittelmäßigkeiten des Spiels auszugleichen.

Werbung:

Wie bereits erwähnt, enthält diese neue Version ein RePOP Mode, einen neuen Spielmodus, der die eher ausgeprägte Gewalt herunterspielt und das Blutvergießen durch violette Blitze, "BAM!"-Effekte und andere Dinge ersetzt. Es ist allerdings ein wenig schwer zu sagen, an wen sich dieser Modus richtet, denn das Spiel als Ganzes richtet sich definitiv mehr an Fans des Originals und ich glaube nicht, dass sie sich für das RePOP Mode entscheiden werden. Es scheint ein bisschen wie eine Spielerei. Glücklicherweise hast du auch die Möglichkeit, in Original Mode zu spielen, wo das Spiel völlig identisch mit dem Original von 2012 ist, mit viel blutiger Gewalt und abgetrennten Gliedmaßen und Zombieköpfen, die in alle Richtungen fliegen.

Das Kampfsystem in RePOP Mode und Original Mode ist einfach, aber okay, und im Laufe des Spiels schaltest du mehr Angriffe und Kombos frei, deine Kettensäge wird aufgerüstet und du erhältst neue Waffen, darunter ein sehr nützliches Chainsaw Blaster. Das Kampfsystem in beiden Modi wurde im Vergleich zum Originalspiel ein wenig optimiert, einschließlich einer reaktionsschnelleren Kamera (die es einfacher macht, die Feinde um dich herum zu sehen), schnelleren Bewegungen, einer modernisierten Steuerung von Nicks (Juliets Freund) Angriffen und anderen kleinen Anpassungen, um das Spiel ein wenig zeitgemäßer wirken zu lassen.

Unterwegs stößt man auf kleine Geschäfte, die mit bunten Luftballons und Teddybären geschmückt sind, in denen man mit Goldmünzen verschiedene Arten von Upgrades kaufen kann und mit seltenen Platinmünzen Musik und eine Reihe von gewagten Kostümen für Julia kaufen kann. Der Ton von Lollipop Chainsaw ist ziemlich gedämpft und der "Humor" ist größtenteils derb. Die Kamerawinkel verraten oft, welche Unterwäschefarbe Juliet trägt (es gibt sogar eine Errungenschaft für die Positionierung der Kamera, damit man ihren Rock sehen kann) - so ist Lollipop Chainsaw, und man kann fühlen, dass dieses Spiel aus einer anderen Zeit als 2024 stammt - ohne tatsächlich die Grenze zu überschreiten, denke ich.

Der visuelle Stil ist ziemlich gelungen, aber es ist schwer, ihn hübsch zu nennen, selbst mit der aktualisierten Grafik. Wenn du Zombies schlachtest, sind Blut, Körperteile, Regenbögen und rosa Herzen überall zu sehen (wenn du in Original Mode spielst) und die Grafik hat ein leichtes Cartoon-Gefühl. Alles läuft jetzt in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde auf Nintendo Switch) - aber es ist immer noch kein schönes Spiel.

Leider habe ich während meiner Zeit mit dem Spiel eine Reihe von Fehlern erlebt. Ich habe unter anderem erlebt, dass ich Räume betreten habe, in denen sich ein NPC in einer T-Pose befand und das Ereignis, das der NPC hätte auslösen sollen, nicht passiert ist, sodass ich von vorne anfangen musste. Ich habe auch mehrfach erlebt, dass Special Moves nicht ausgeführt werden konnten und dass ein Finisher Move in einem Bosskampf nicht abgeschlossen werden konnte, was beides dazu führte, dass mein weiterer Fortschritt im Spiel blockiert wurde. Es gibt einfach zu viele Bugs und es sind keine kleinen Bugs, sondern Bugs, die deinen Fortschritt beeinflussen. Ich habe Wege gefunden, diese Fehler zu umgehen, aber man kann nicht erwarten, dass jeder das tut, und ich hoffe, dass diese Dinge im geplanten Day-1-Patch behoben werden.

Lollipop Chainsaw RePOP ist das Remaster, von dem wir nicht wussten, dass es uns fehlt. Ich war eigentlich ein ziemlich großer Fan des Originals, weil ich es liebte, wie das Spiel fast ständig versuchte, zu unterhalten und zu überraschen. Das tut es immer noch, aber die Zeit hat es nicht gut mit Lollipop Chainsaw gemeint, und diese RePOP-Ausgabe wird weniger aktualisiert, als ich dachte, insbesondere angesichts des Preises von etwa 34 £. Die Grafik ist auf 4K/60fps aufgeblasen, aber das macht es nicht viel schöner, die Gameplay-Updates sind willkommen, aber ich finde es schwer zu erkennen, an wen sich der RePOP-Modus richtet. Und es gibt einfach zu viele Fehler in der Version, die wir zur Überprüfung erhalten haben.

Dies ist ein ausgesprochen faules Remaster, das nur einen kleinen visuellen Schub erhalten hat, und an einigen Stellen sieht es tatsächlich schlechter aus als das Original. Wenn du ein großer Fan des Originals Lollipop Chainsaw warst, dann solltest du die RePOP-Version in Betracht ziehen, aber es gibt einfach einige Spiele, die du nicht hören solltest, weil du dich besser an sie erinnerst, als sie wirklich waren. Ich denke, Lollipop Chainsaw ist eines dieser Spiele - diese RePOP-Edition hat ihre Lichtblicke, aber der Gesamteindruck ist, dass dieses Remaster einfach nicht gut genug ist.