Live-Zuschauer von Ubisoft Forward erhalten Watch Dogs 2 gratis

Kommenden Sonntag (12. Juli) präsentiert Ubisoft via Live-Stream sein aktuelles Line-Up. Um möglichst viele Zuschauer für Ubisoft Direct zu gewinnen, verschenkt der Publisher die PC-Version von Watch Dogs 2 an diejenigen, die sich während der Show in ihr Uplay-Konto einloggen.

Während der Pre-Show, die um 20:30 Uhr deutscher Zeit beginnt, spielt das Ubisoft-Team live Trackmania und bespricht Details rund um Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020 und The Division 2. Vorsicht: Das Gratis-Angebot für Watch Dogs 2 gilt nur für Nutzer, die nach dem Anspielen von Trackmania (und vor Ende der eigentlichen Show) eingeloggt sind.

Die Haupt-Show beginnt um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Die Themen: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Hyper Scape und "ein paar andere Überraschungen". In einer After-Show gibt es ab 21:45 Uhr dann noch mehr zu Assassin's Creed Valhalla und Hype Scape zu sehen.

Mehr über Ubisoft Direct findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft und dem Video-Trailer unter dieser Meldung.