Livestream präsentiert gestochen scharfes Antlitz von Babylon's Fall

HQ

Square Enix möchte zusammen mit Platinum Games am Wochenende noch einmal die Gelegenheit nutzen, um der Öffentlichkeit das Live-Service-Actionspiel Babylon's Fall vorzustellen. Am 23. Oktober um 15:00 Uhr werfen die Entwickler in einem Livestream einen Blick auf die aktuelle Beta-Version ihres Titels. Im Programm sollen einige der größeren Verbesserungen präsentiert werden, von denen kürzlich berichtet wurde. Wahrscheinlich wird erneut vor allem der überarbeitete Ölgemälde-Filter hervorgehoben, der das Geschehen zuvor unscharf darstellte.