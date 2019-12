Little-Nightmares-Entwickler Tarsier Studios aufgekauft

Tarsier Studios ist bekannt für den kleinen Horrortitel Little Nightmares, der in Zusammenarbeit mit Bandai Namco veröffentlicht wurde. Letzte Woche ist der schwedische Entwickler von der Embracer Group übernommen worden und gehört seitdem zu THQ Nordic und Koch Media. Laut GamesIndustry.biz hat die Übernahme etwas über 2 Millionen Euro gekostet. Die Schweden sollen weitere Zuschüsse erhalten, wenn zuvor vereinbarte Verkaufsziele innerhalb einer bestimmten Frist erreicht werden sollten.

Embracer besitzt nun die meisten Firmenrechte - mit Ausnahme von Little Nightmares, das bei Bandai Namco bleibt und etwas namens The Stretchers (Nintendo). Tarsier soll "autonom" handeln dürfen und wird nach Abschluss aktueller Projekte, wie Little Nightmares 2, an brandneuen IPs arbeiten. Alle Mitarbeiter bleiben dem Studio erhalten.

You watching Werben