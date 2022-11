Lineage und Guild Wars-Schöpfer kündigen LLL an, einen neuen MMO-Shooter

Das koreanische Studio und Publisher NCsoft ist in der Branche vor allem als Schöpfer der Lineage- und Guild Wars-Serie bekannt, Titel, die den Grundstein für das Massively Multiplayer Role-Playing Genre legten. Und mit Blick auf den Online-Service haben sie ihr neues Projekt angekündigt, von dem sie behaupten, dass es "ein wegweisendes Projekt" namens LLL sein wird.

LLL ist ein Sci-Fi-MMO-Shooter, der sich von den "Shooter-Looter"- und Battle-Royale-Modellen entfernt, die in letzter Zeit die Multiplayer-Szene dominiert haben, um ein Open-World-Erlebnis zu bieten, indem sie Systeme aus ihren vorherigen Titeln in eine neue IP integrieren und ein alternatives Universum schaffen, so Projektdirektor Seeder Jaehyun Bae in einem Blogbeitrag aus dem Blog des Studios.

"LLL ist ein Science-Fiction-Spiel, aber es kann auch als ein Spiel angesehen werden, das unter ein Subgenre der alternativen Geschichte fällt. Es spielt in einer Welt, die mit der Idee begann, dass die Geschichte, die wir kennen, aufgrund eines bestimmten Ereignisses in der Vergangenheit anders verlaufen ist. Im LLL sind das verwüstete Seoul, das Byzantinische Reich des 10. Jahrhunderts und das 23. Jahrhundert in derselben Überlieferung miteinander vermischt."

Zusätzlich zu LLL hat sich NCsoft mit Sony und Guerrilla zusammengetan, um das MMORPG-Projekt im Horizon: Zero Dawn-Universum zu entwickeln, das kürzlich angekündigt wurde, also müssen wir die Arbeit des Studios an beiden Projekten genau verfolgen.

Sie können einen Vorgeschmack auf das Spiel und das Gameplay im umfangreichen Video des Studios erhalten.