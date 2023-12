Kein anderes Spiel als das Meisterwerk Tetris ist der Beweis dafür, dass eine einfache, geniale Idee ausreichen kann. Es braucht nicht viel mehr als nur diesen Einfallsreichtum, um etwas zu schaffen, das für immer unterhalten kann, und das Puzzle-Genre ist in vielerlei Hinsicht sehr dankbar dafür. Sicher, es kann in ein schönes visuelles Outfit gekleidet oder von einer spannenden Geschichte begleitet werden, aber wie gut all die Rätsel sind, wird so zentral. Sie können alles andere auf ein Minimum reduzieren und haben immer noch etwas Erstaunliches. Es gibt nur wenige Genres, die damit so gut durchkommen, wenn der Kern intakt ist.

Es ist etwas mehr als sechs Monate her, dass ich Color Pals ausprobiert habe und obwohl mein Herz für Puzzlespiele etwas härter schlägt, hatte ich überhaupt nicht viel Spaß damit. Aber wir werden uns nicht damit aufhalten. Der Grund, warum ich es erwähne, ist, dass Lily in Puzzle World ein bisschen so ist, aber es schafft es, in all seiner Einfachheit etwas mehr Spaß zu machen.

Doch es ist zu einfach. Sowohl in Bezug auf die Rätsel als auch auf das Aussehen. Auf einem Bildschirm musst du die kleine Figur Lily zu einer Tür bringen, die bedeutet, dass du den Parcours abgeschlossen hast. Aber zuerst musst du einen Block erreichen, an dem ein Schlüssel hängt, um die Tür zu öffnen. Die meiste Zeit ist es sehr einfach, und obwohl in der zweiten Hälfte einige Hindernisse zu den Strecken hinzugefügt werden, wirst du dich in ziemlich kurzer Zeit durch die fünfzig Levels des Spiels kämpfen. Eine nette, aber etwas ermüdende, Musikschleife begleitet dein kleines Abenteuer und das Design der Levels wird schnell repetitiv, aber mit leicht variierenden Schwierigkeitsgraden und mit leicht unterschiedlichen Objekten. Was den Musik-Loop betrifft, so erinnert er mich an einen, den ich vor vielen Jahren für das Handyspiel eines Freundes produziert habe. Ich glaube nicht, dass es gestohlen wurde oder so, ich möchte nur die Einfachheit betonen. Wie auch immer, es wird mühsam und hier braucht es etwas mehr.

Neben Sägeblättern, Pfeilen und der Gefahr, einen Sprung zu verpassen, gibt es ein Feature, das die große Lilie in eine kleinere Form verwandelt. In dieser Form kannst du durch kleinere Räume kommen und höher springen. Es gibt auch einige Blöcke, die sich bewegen oder herunterfallen, wenn man darauf läuft, und auch Pilze, auf denen man hüpfen kann. Dadurch, dass der Kurs auf einem festen Bildschirm stattfindet, bekommst du einen guten Überblick und weißt schnell, wie der Weg zum Ziel aussehen wird. Man braucht nur einen kurzen Blick auf den Kurs zu werfen, und man weiß, wie man alles löst, und hier habe ich das Gefühl, dass es mit diesem Gedanken im Hinterkopf viel schwieriger hätte gemacht werden können. Eine zusätzliche Wendung, die nach einigen Levels auftauchte, hätte mehr Spaß gemacht.

Was das Design angeht, bin ich ein bisschen hin- und hergerissen. Es hat einen visuellen Stil, der mit einem dieser Malbücher verglichen werden kann, die Sie selbst ausfüllen. Bis auf Lily ist alles schwarz-weiß, und hier hättest du etwas Interessantes machen können; Blöcke, die zum Beispiel beim Betreten ausgemalt werden. Es gibt so viele Momente, in denen man nach Abschluss einer Reihe von Kursen denkt: "Ja, es passiert nichts mehr?".

Einige Parcours bieten eine kleine Herausforderung, vor allem, wenn es um das Timing der Sprünge geht, und ich kann mir vorstellen, dass dies ein guter Einstieg in das Rätselspiel für jüngere Leute ist. Für mich persönlich fühlt sich das viel zu einfach an und das hätte ein paar schwierigere Rätsel vertragen können. Es ist keineswegs eine Katastrophe, aber in vielerlei Hinsicht existiert es einfach in all seiner reduzierten Einfachheit und könnte für einen echten Anfänger von Puzzlespielen geeignet sein, der so etwas noch ausprobieren möchte.

