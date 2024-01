HQ

Wenn Sie noch nicht Lucas Popes exzellentes und mittlerweile recht zugängliches Spiel über die Aufrechterhaltung eines Grenzübergangs in einem ostkommunistischen Land durch Befragung und Untersuchung von Einwanderern Papers, Please gespielt haben, dann sollten Sie es auf jeden Fall sofort ausprobieren. Das Spiel wächst dir ans Herz und ist so konzipiert, dass du lernen musst, während ein Spieldurchgang nach dem anderen fehlschlägt, da du nicht genug Einwanderer verarbeiten kannst, um Essen für dich und deine Familie auf den Tisch zu bringen, aber gleichzeitig ist es eine Struktur, die so faszinierend ist, dass sie als Struktur für andere Spiele dienen sollte. Es ist einfach zu subtil, um das Gerüst eines einzelnen Spiels zu sein.

Glücklicherweise hat Hilltop Studios nicht die Absicht, Popes großartige Idee ungenutzt zu lassen, und wenn Sie Papers, Please entweder ein wenig deprimierend oder vielleicht stressig fanden, Lil' Guardsman verleiht der Form eine Cartoon Network -artige Erzählung und visuelle Note und kombiniert sie mit viel selbstparodierendem Humor, um dies zu einer großartigen, leichteren Version von Popes ernsterem zu machen. Spiel in der realen Welt.

Du bist Lil und lebst in einer Art Fantasy-Version von New York namens "The Sprawl", die sich wie ein Schmelztiegel von Menschen, Rassen, Religionen, Überzeugungen und Einstellungen anfühlt. Dein Vater ist einer der Grenzbeamten, der jeden Tag entscheidet, welche Reisenden einreisen dürfen The Sprawl, aber als das Spiel beginnt, hat er Pläne in der örtlichen Kneipe geschmiedet, so dass du, obwohl du erst 12 Jahre alt bist, der Ersatz für den Tag bist und relativ nahtlos in die Werkzeuge eingeführt wirst, die du identifizieren musst. Untersuche und entscheide schließlich, welche verrückten Fantasy-Charaktere The Sprawl betreten und wem der Zutritt verweigert wird.

Werbung:

Was folgt, ist sowohl simpel als auch relativ statisch, aber dank einer Fülle von Charme schafft es Lil' Guardsman, jegliche Kritik an einer etwas zu langsamen und simplen Prämisse zu überwinden und als beeindruckendes Debüt aus Hilltop hervorzugehen.

Alles beginnt mit der Ästhetik, denn obwohl Lil' Guardsman nicht viele echte Animationen hat und manchmal wie ausgeschnittene Pappmaché-Figuren aussehen kann, die sich nur in bestimmten Situationen bewegen, strotzt es vor Cartoon Network -artigem visuellem Einfallsreichtum und Farbe. Es existiert in einer ziemlich perfekten Erweiterung von Adventure Time, Samurai Jack, Steven Universe, Johnny Bravo und anderen Klassikern mit einer übertriebenen, cartoonartigen Linie und kräftigen Farben. Es ist durchgehend verlockend anzusehen, und obwohl es nur wenige einzigartige Orte gibt, gibt es an den meisten Orten Leben und Details.

Man sollte meinen, dass es langweilig werden würde, Charaktere darüber zu befragen, was sie in The Sprawl tun und dann zu entscheiden, ob diese Erklärung Sinn macht oder nicht, und das alles aus derselben kleinen Hütte, aber Lil' Guardsman ist nicht zu lang und schafft es, das Interesse aufrechtzuerhalten, indem es eine so eklektische Mischung von Charakteren präsentiert, von denen sich jeder wie eine separate Questreihe anfühlt. Zu Beginn des Spiels konfisziert man sogar "Blutgold" von dem bösen alten Mann, der anscheinend eine Konfliktzone nutzt, um wertvolle Mineralien zu gewinnen und sie nach The Sprawl zu schmuggeln. Dies geschieht durch die Verwendung der einzigartigen Werkzeuge, mit denen Sie ausgestattet sind, wie z. B. einen magischen Röntgenscanner und ein sogenanntes "Wahrheitsparfüm" (ja, Sie haben richtig gelesen). Der Punkt ist, dass dieser Austausch, auch wenn er nur drei bis vier Minuten dauert, eine denkwürdige Angelegenheit ist.

Werbung:

Es gibt über 100 einzigartige Charaktere, die du durchlaufen kannst, während du dieselben Werkzeuge verbesserst, Goldmünzen sammelst und mehr über eine mysteriöse Kraft erfährst, mit der du in der Zeit zurückreisen und diejenigen überdenken kannst, die du in der Vergangenheit hereingelassen und ferngehalten hast.

Es ist nicht so, dass es hier eine besonders einprägsame Gesamterzählung gibt, und es hätte Lil' Guardsman geholfen, sich auf breiterer Ebene so hypnotisierend zu fühlen, wie es der Fall ist, wenn man nur... naja, drin zu sein. Das heißt, das ist eine Menge Charme für die Menge Geld, die es kostet, also egal ob Sie auf Switch, PC, PlayStation oder Xbox sind, probieren Sie Lil' Guardsman oder Papers, Please aus. Spielen Sie Papers, Please ab. Bitte.