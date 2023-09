Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint im Januar

HQ

Die nächsten Monate werden für Yakuza-Fans sehr arbeitsreich sein, denn wir freuen uns nicht nur auf Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name im November 2023, sondern können uns nun auch auf Like a Dragon: Infinite Wealth kurz darauf freuen.

Im Rahmen der Ryu Ga Gotoku Studio Like a Dragon Direct, die heute Morgen stattfand, hat der japanische Entwickler endlich ein festes Veröffentlichungsdatum für das nächste Kapitel der Geschichte von Ichiban Kasuga festgelegt und uns gleichzeitig zwei neue Trailer gegeben.

Ein Trailer konzentrierte sich auf das Gameplay, während der zweite auf der Geschichte basierte, und beide geben uns spannende Einblicke in diesen kommenden Titel. Hinzu kommt, dass RGG Studio, wie bereits erwähnt, das Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben hat, das für den 26. Januar 2024 angesetzt ist.

Wenn Sie also herausfinden wollten, warum Ichiban nackt am Strand ist und wie er dorthin gelangt ist, werden Sie bald genau das und mehr wissen.

