Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name

HQ

Es wäre schwierig, eine Videospielserie zu erwähnen, die die Kultur, Werte und Eigenheiten Japans mit solcher Präzision und Sorgfalt gezeigt hat wie die Arbeit von Ryu Ga Gotoku Studio. Die Yakuza-Reihe, wie wir sie im Westen kennen, zeichnet sich seit jeher durch ihre enorme Liebe zum Detail, die Anzahl der Aktivitäten, die man machen kann, und die Komplexität ihrer Geschichten aus. Denn während es sich um Actiontitel handelt, die sich um die Machtkämpfe der japanischen kriminellen Unterwelt drehen, gibt es auch Momente, die sich um Freundschaft, Familie, Ehre und Liebe drehen. Like a Dragon (wie die Serie jetzt definitiv heißt) hat seine Geschichte so weiterentwickelt, wie sich Yakuza selbst in Japan entwickelt hat. Und der ganze Prozess drehte sich immer um einen Namen: Kazuma Kiryu.

Der Drache von Dojima, viertes ehemaliges Oberhaupt des Tojo-Clans. Die legendäre Yakuza. Seine Geschichte hätte in Yakuza 6: Song of Life enden sollen, als er sich seinen mehr als nur Ruhestand verdient hatte, nachdem er sich mit buchstäblich jedem befasst hatte, um seinem früheren Leben zu entfliehen und alles aufzugeben, um seine Lieben zu schützen. Jetzt, da das Gewicht der Serie auf den Schultern von Ichiban Kasuga ruht, wird das endgültige Relais zwischen Vergangenheit und Zukunft in wenigen Monaten mit Like a Dragon: Infinite Wealth kommen. Aber um diese Geschichte miteinander zu verweben und sich von der Action-Serie zu verabschieden, um Platz für das rundenbasierte RPG zu machen, begann RGG darüber nachzudenken, einen "altmodischen" DLC mit Kiryu zu machen, dessen Geschichte jedoch wie Kaugummi gedehnt wurde, um einen vollständigen Titel wie diesen zu schaffen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Like a Dragon Gaiden wird durch die Ereignisse von Yakuza: Like a Dragon gelähmt, da Kiryus Geschichte als Agent der Daidoji-Fraktion gleichzeitig mit Ichibans Geschichte in Yokohama verläuft. Wenn du noch nie ein Spiel der Yakuza-Serie gespielt hast, kann die Geschichte natürlich etwas verwirrend sein. Um es kurz zu machen: Kiryu flieht aus der Yakuza-Welt, indem er seinen Tod vortäuscht und sich bereit erklärt, als Undercover-Agent für eine mysteriöse Organisation namens Daidoji-Fraktion zu arbeiten, bis im Laufe einer Operation einer der großen Yakuza-Clans seine Tarnung auffliegen lässt und beginnt, seine Erpressungsfäden gegen ihn zu weben, um ihn wieder in die Angelegenheiten der kriminellen Unterwelt zu verwickeln.

Werbung:

Lassen Sie uns gleich zu Beginn fair sein. Als letzte Woche bekannt wurde, dass die Entwicklung dieses Titels sechs Monate gedauert hatte, ergab für mich plötzlich alles viel mehr Sinn, da dies ein untypisches Like a Dragon ist. Es konzentriert sich viel mehr auf Besorgungen, Nebenquests und Minispiele als jeder der vorherigen Titel, und obwohl es eine Hauptgeschichte mit den klassischen Elementen der Serie hat, fehlt ihm der "Wumms" und das Tempo, das ein originelles Abenteuer haben würde.

Natürlich bringt es auch den traditionellen Gameplay-Stil im Echtzeitkampf zurück und überlässt rundenbasierte Kämpfe für Ichiban Kasuga und die neue Hauptreihe. Dies ist Kiryus Abschiedsspiel, und wir werden jeden Schlag, jeden Tritt und jeden Motorradwurf in Echtzeit genießen, als wäre es unser letzter. Wir haben jetzt zwei verschiedene Kampfstile, aus denen wir jederzeit zu Beginn eines Kampfes wählen können. Der Yakuza-Stil (bestialische Schläge und ziemlich blutige Finishes) und der Agent-Stil, eine viel elegantere Kampfdisziplin, bei der wir gezielte Schläge auf einen einzelnen Feind und den Einsatz von Gadgets verwenden, die durchaus Teil des Arsenals von James Bond sein könnten. Beide Stile passen gut zusammen und jeder hat seinen eigenen Fähigkeitsbaum, in dem du neue Kombos, Power-Ups und den Einsatz von Techniken freischalten kannst. Und indem du die Leistung der Next-Gen-Konsolen nutzt, um zwischen Erkundung und Kampf zu wechseln, wirst du dich dabei ertappen, dass du mehr nach Begegnungen mit Gangmitgliedern und Yakuza suchst, nur um den reinen Spaß am Kämpfen zu genießen.

Werbung:

HQ

Und selbst nachdem du dem halben Sotembori-Viertel in den getreten hast (wo der größte Teil der Handlung spielt), kannst du immer noch zum Schloss gehen, wenn du einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad haben willst. Das Schloss ist wie ein riesiger Vergnügungspark für Erwachsene mit Casinos, Spielhöllen, Kabarett und einem Kolosseum, in dem Sie sich allein oder in Begleitung von Verbündeten in Gladiatorenschlachten dem Taktstockschlag hingeben können. Ich gebe zu, dass ich ohne diese Spielereihe viele der traditionellen orientalischen Spiele wie Oicho-Kabu oder Koi Koi nicht gekannt hätte, aber die Spielhallen mit Sega-Klassikern enthalten die kompletten Spiele, und es gibt eine Option im Hauptmenü, um sie direkt mit einem Freund mit zwei Controllern zu spielen. Ich habe buchstäblich Tausende von virtuellen Yen ausgegeben, um in Virtua Fighter 2 wieder in Form zu kommen und Sonic the Hedgehog im Spiel zu spielen, den Haken in den SEGA-Arkaden zu spielen.

Wenn Yakuza schon immer einen nostalgischen Geschmack hatte, wird er hier bis zum Äußersten akzentuiert. Das gesamte Spiel sucht ständig nach der Komplizenschaft des erfahrenen Spielers der Serie, sei es mit Kämpfen und Nachstellungen der besten Momente der Serie oder mit Nebenfiguren, die wieder auftauchen, um eine Nebenmission oder einen Witz zu machen.

Alles in allem ist Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name ein Titel, der als Brücke zwischen den beiden Hauptserien dient, indem er die Handlungslöcher füllt, die von Yakuza: Like a Dragon übrig geblieben sind, während er gleichzeitig einen völlig neuen Epilog zu Kazuma Kiryu als Protagonist bietet, bevor er seinen Thron als Like a Dragons Protagonist zu Ichiban Kasuga. Wenn Sie planen, Infinite Wealth in ein paar Monaten zu spielen, ist dies natürlich der bestmögliche Ausgangspunkt.