Like a Dragon bekommt eine eigene dokumentarische Miniserie

HQ

Like a Dragon ist eine Serie, die, obwohl sie seit Jahrzehnten in Japan erhältlich ist, ihre Popularität im Westen in letzter Zeit gestiegen ist. Wenn Sie sich nach dem Spielen des kürzlich veröffentlichten Like a Dragon: Ishin in die Serie verliebt haben oder die Spiele schon eine Weile spielen, freuen Sie sich wahrscheinlich auf Like a Dragon 8.

Ryu Ga Gotoku Studio, der Entwickler hinter dem beliebten Franchise, hat gerade den ersten Teil einer dokumentarischen Miniserie fallen gelassen, die sich mit der Entwicklung des neuesten Spiels der Serie befassen wird. Die erste Episode könnt ihr euch hier ansehen, die einen Blick auf die erste Aufnahmesession mit Kazuhiro Nakaya, der Stimme von Ichiban Kasuga, wirft.

Wir werden in zukünftigen Episoden mehr Einblicke in die Aufnahmesessions des Spiels erhalten, aber es ist immer interessant, die Geheimnisse der Spieleentwicklung zu lösen und zu sehen, wie ein Titel entsteht.

Freust du dich auf Like a Dragon 8?