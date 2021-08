Life is Strange: Remastered Collection bringt Chloe und Max erstes nächstes Jahr zurück

Dontnod, Deck Nine Games und der Publisher Square Enix haben das erwartete Veröffentlichungszeitfenster von Life is Strange: Remastered Collection aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 anpassen müssen. Auf Twitter wird erklärt, dass die Neuauflagen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden können. Das neue Kapitel (Life is Strange: True Colors) werde von dieser Entwicklung nicht beeinflusst, versichert das Unternehmen. Das Entwicklerteam möchte der Doppelbelastung aus dem Weg gehen und verschiebt deshalb eines der Projekte um mehrere Monate. Anfang 2022 soll die Remastered Collection erscheinen.