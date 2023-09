HQ

Fans sehnen sich seit mehr als acht Jahren nach einer Fortsetzung von Bloodborne, aber da FromSoftware die Spielewelt mit seinem jüngsten Open-World-Epos Elden Ring in Brand gesetzt hat, ist es unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit eine sehen werden. Um dieses meteorgroße Loch in den Herzen der Spieler zu stopfen, ist Lies of P, ein Souls-ähnliches, das danach strebt, die gleiche triste Atmosphäre und Risiko-für-Belohnungs-Natur zu schaffen, die uns dazu gebracht hat, uns in den PS4-Klassiker zu verlieben. Da Bloodborne als einer der besten Titel der letzten Konsolengeneration verehrt wird, ist dies eine lohnende Ergänzung für eine ausgewachsene Fortsetzung?

Lies of P lässt sich nicht nur von Bloodborne inspirieren, sondern basiert auch lose auf dem beliebten Roman The Adventures of Pinocchio aus dem Jahr 1883. Hier schlüpfst du in die Rolle einer vermenschlichten Version der beliebtesten Holzpuppe und findest dich in einer Welt wieder, in der Puppen in einen mörderischen Wahnsinn getrieben wurden. Wie ich bereits sagte, basiert es lose auf dem Buch, sodass Sie auf Ihrer Reise bekannte Gesichter wie Geppetto und Jiminy Cricket treffen werden, erwarten Sie nur nicht, ikonische Szenen wie die Verwandlung in einen Esel bei Pleasure Island noch einmal zu erleben.

Auf Anhieb verdient das Spiel mein Lob für sein Leveldesign. Angesichts dessen, was ich auf der Demo gesehen habe, befürchtete ich, dass ich mich die gesamte Dauer durch düstere Straßen bewegen würde, die vom England der viktorianischen Ära inspiriert waren, aber das ist zum Glück nicht der Fall. Während meiner Zeit mit dem Spiel kämpfte ich mich durch eine Vielzahl von Schauplätzen, darunter verlassene Fabriken, trostlose Kirchen und Wälder voller Bärenfallen. Diese weitläufigen Levels enthalten, wie die besten des Genres, auch viele Abkürzungen, um zu Laternen zurückzukehren (das Äquivalent zu Lagerfeuern), und es gibt viele Sammelobjekte, die beim Erkunden gefunden werden können.

Der Kampf ist im Wesentlichen das A und O von Souls-ähnlichen Titeln und ich habe das Gefühl, dass Lies of P in dieser Abteilung einige gemischte Ergebnisse liefert. Beginnend mit den positiven Aspekten bietet das Spiel den Spielern eine Fülle von Optionen, die es ihnen ermöglichen, ihren Charakter und ihre Fähigkeiten so zu gestalten, dass sie ihrem Spielstil am besten entsprechen. Es führt auch ein paar interessante eigene Falten ein, die ihm helfen, sich in einem Genre abzuheben, das in den letzten zehn Jahren zu einem ziemlich gesättigten Genre geworden ist.

Die erste dieser originellen Ideen ist die Möglichkeit, Griffe und Klingen von zwei verschiedenen Waffen zu kombinieren, damit du das Beste aus ihren individuellen Attributen herausholen kannst. Zu Beginn des Spiels kombinierte ich ein Schwert, das Giftschaden verursachte, mit einem knallharten Schraubenschlüssel, um eine tödliche neue Superwaffe zu erschaffen. Das Spielen mit verschiedenen Kombinationen hat immer Spaß gemacht und du kannst deine benutzerdefinierten Waffen einfach an deiner letzten Laterne auf ihre Standardversionen zurücksetzen.

Eine weitere neue Mechanik, die ein wenig an Sekiro erinnert, ist die Fähigkeit, verschiedene Armprothesen auszurüsten, die im Kampf ihre eigenen Stärken haben. Einer davon zieht zum Beispiel Feinde wie ein Enterhaken zu dir heran, und ein anderer ist so ziemlich ein Flammenwerfer. Während viele von ihnen zugegebenermaßen ziemlich ineffektiv sind, bis sie aufgewertet werden, sind sie immer noch eine großartige Möglichkeit, zur Not zusätzlichen Schaden zu verursachen, ohne auf Gegenstände angewiesen zu sein.

Neben dem Aufleveln der verschiedenen Attribute deines Charakters mit dem Äquivalent des Spiels von Souls gibt es auch einen sekundären Fähigkeitsbaum, den du nach dem Prolog des Spiels freischaltest. Mit seltenen Materialien, die als Quartz bekannt sind, kannst du hier neue Buffs erhalten, wie z. B. die Erhöhung deiner Gegenstandskapazität und die Verlängerung der Taumelzeit von Feinden. Du kannst auch weitere Fähigkeiten freischalten, je nachdem, wo du diese Quartz im Fertigkeitenbaum platzierst, und diese können jederzeit überarbeitet werden, was dir die Freiheit gibt, zu experimentieren.

Kommen wir zu den negativen Aspekten: Der größte Kritikpunkt, den ich an den Kämpfen und dem Spiel als Ganzes hatte, ist, wie unfair es sich manchmal anfühlen kann. Du verdrehst vielleicht die Augen und denkst, dass das ein erwarteter Teil dieser Art von Spielen ist, aber hör mir zu! Das stimmt zwar bis zu einem gewissen Grad, aber ich finde, dass der Großteil meiner Frustration in Souls-Spielen von meiner eigenen Inkompetenz herrührt und nicht von den Systemen des Spiels selbst.

Im Kampf verbraucht das Blocken nicht nur Ausdauer, sondern auch deine HP, es sei denn, du landest einen extrem riskanten und gut getimten perfekten Block. Aus diesem Grund verlässt du dich auf das Ausweichen, um deine HP zu schonen, und dies kann sich schnell durch deinen Ausdauerbalken fressen und dich völlig verwundbar machen. Die Schärfe deiner Waffe verschlechtert sich auch, je öfter du sie benutzt, was dich zwingt, dich zurückzuziehen und sie zu schärfen, bevor du zu einem Kampf zurückkehrst. Ihre Klinge braucht unerträglich lange, um wieder ihre volle Schärfe zu erreichen, und wie Sie wahrscheinlich aus dieser Art von Spielen wissen, können ein paar Sekunden den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Wie ich bereits erwähnt habe, erstreckt sich diese bestrafende Schwierigkeit auf alle Bereiche des Spiels und es gab einige Abschnitte, die sich absichtlich grausam anfühlten. In einem Gebiet musste ich zum Beispiel über einen schmalen Balken über einem Giftsee gehen, während ein Feind außerhalb meiner Reichweite Projektile auf mich schleuderte. Jedes Mal, wenn mein Stand leicht falsch ausgerichtet war, wurde ich direkt in das giftige Becken darunter gestoßen und gezwungen, neu zu starten. Ich habe es sogar geschafft, meine perfekten Blöcke in diesem Abschnitt konstant zu machen, aber das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, das Gleichgewicht zu verlieren und in die giftige Todesfalle zu tappen.

HQ

Trotzdem denke ich, dass Lies of P einige aufregende neue Ideen auf den Tisch bringt und für Souls-ähnliche Fans, die den Bloodborne-Juckreiz stillen wollen, einen Blick wert ist. Die Freiheit, mit verschiedenen Waffenkombinationen und Armprothesen zu experimentieren, sorgte immer dafür, dass sich der Kampf fesselnd anfühlte, auch wenn es sich manchmal zu frustrierend anfühlte, um es zu ertragen. Drücken wir die Daumen, dass das Qualitätsniveau des Basisspiels in den kommenden kollaborativen DLC mit Wo Long: Fallen Dynasty einfließen kann.