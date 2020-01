Level-5 überrascht mit explosiver Mech-Action Megaton Musashi

Im vergangenen Sommer veröffentlichte Nintendo ein explosives Mech-Abenteuer namens Daemon X Machina, dem es trotz stylischer Präsentation nicht gelang, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Was dem Titel konkret fehlte, das lässt sich schwer sagen, doch womöglich hat Level-5 eine Ahnung, was das fehlende Stück sein könnte. Der Ni-no-Kuni-Entwickler hat vergangene Woche über ein Spiel gesprochen, das vor allem mit mächtigen Explosionen und verrückten Charaktere aufwatet, ansonsten aber in eine ähnliche Kerbe zu schlagen scheint.

Megaton Musashi ist ein Action-Rollenspiel, bei dem es vor allem darum geht, unsere Kriegsmaschinen zu modifizieren und andere Kampfpanzer abzuschießen. Das Ganze ist in der Konvention klassischer Mech-Anime gehalten, sodass der Titel ein Genuss für Fans des Genres sein dürfte. Ob das Game überhaupt in Europa veröffentlicht wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Geplant ist Megaton Musashi jedenfalls auf Playstation 4, Nintendo Switch und interessanterweise auch auf Mobilgeräten. Ursprünglich sollte der Titel auf dem Nintendo 3DS erscheinen, doch das wurde nie umgesetzt und mittlerweile wohl verworfen.