Let bietet Karaoke in Ihrem Wohnzimmer

Heute erscheint Let's Sing 2023, ein Karaoke-Spiel für Ihr Wohnzimmer, das jetzt für PlayStation, Switch und Xbox erhältlich ist. Es enthält 30 Hits zur Auswahl (Titelliste aus der internationalen Version unter dem Video) und mehr als DLC verfügbar.

Jetzt haben wir den Release-Trailer für das Spiel, den ihr euch unten ansehen könnt.

HQ

Eiffel 65 - Blau (Da Ba Dee)

Shouse - Liebe heute Abend

Ed Sheeran – Schlechte Angewohnheiten (Bad Habits)

Rita Ora - Dein Lied

Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman - Freitag

Billie Eilish – Glücklicher denn je

Charlie Puth - Wie lange

Ben E. King – Steh zu mir (Stand By Me)

Avril Lavigne - Kompliziert

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - Old Town Road

BTS - Butter

Jason Derulo - Acapulco

Das Kind LAROI - OHNE DICH

P!nk - Get The Party Started

Gotye ft. Kimbra - Jemand, den ich früher kannte

Queen - Ich möchte mich befreien

David Guetta ft Justin Bieber - 2U

Tate McRae - Du hast mich zuerst gebrochen

Powfu ft. Beabadoobee - Sterbebett (Kaffee für den Kopf)

Glastiere - Hitzewellen

O-Zone - Dragostea Din Tei

Carl Douglas - Kung Fu Kämpfe

Meduza ft. Goodboys - Piece Of Your Heart

Coldplay X BTS - Mein Universum

Ofenbach ft. Lagique - Vergeudete Liebe

ATB x Topic x A7S - Your Love (21 Uhr)

Encanto - Wir reden nicht über Bruno

Lady Gaga & Bradley Cooper für Shallow

Clean Bandit ft. Demi Lovato - Solo

Kungs - Never Going Home