Lerne Magic: The Gathering mit dem Avatar: Der Herr der Elemente-Set spielen

HQ

Wasser. Erde. Feuer. Luft. Vor langer Zeit lebten die vier Nationen in Harmonie zusammen, dann änderte sich alles, als die Feuernation angriff. Nur der Avatar, Meister der vier Elemente, konnte sie aufhalten, aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er...

Mit diesem Zitat, entnommen aus der Eröffnungssequenz der Animationsserie Avatar: Der Herr der Elemente, erhalten wir nicht nur eine Vorstellung vom Universum, in dem Katara, Sokka, Aang, Zuko, Toph, Azula und die anderen leben. Es spiegelt auch eine ziemlich offensichtliche Ähnlichkeit mit dem Farbrad von Magic: The Gathering wider. Es war also vollkommen logisch, dass Wizards of the Coast eine große Sammlung von Avatar: Der Herr der Elemente-Karten zum Abschluss 2025, dem 20. Jubiläum der ursprünglichen TV-Premiere, anbieten würde.

Aber Avatar: Der Herr der Elemente ist generationenübergreifende Unterhaltung; Eine perfekte Gelegenheit, neue Spieler zu ermutigen, Magic: The Gathering so zu erleben, wie sie es möchten. Mit Freunden zu spielen, ein Meisterschafts-Commander-Deck zu bauen oder einfach das komplette Set zu sammeln und abzuschließen (was keine leichte Aufgabe ist, glaub mir).

Werbung:

HQ

Der beste Weg, in Magic: The Gathering einzutauchen, ist, zu verstehen, wie Magic: The Gathering funktioniert, und deshalb wird der Startpunkt die Starterbox sein, die nicht nur eine aktualisierte Regelreferenz, sondern auch zwei Decks enthält: eines mit Aang (weiß) und eines mit Zuko (rot). Jede von ihnen basiert auf einer Farbe des Rads und hat einen anderen Spielstil sowie spezielle Regeln je nach Steuerungselement.

In Magic: The Gathering besteht jede Karte aus mehreren wesentlichen Teilen, die ihre Funktion im Spiel definieren. Oben steht sein Name, rechts der Mana-Kosten, der angibt, wie viel Mana man zahlen muss, um es zu spielen. Mana ist die grundlegende Ressource des Spiels: die magische Energie, mit der die Spieler Zauber wirken und Fähigkeiten aktivieren. Es stammt hauptsächlich aus dem Land und kommt in verschiedenen Farben vor, die jeweils mit unterschiedlichen Spielstilen und Philosophien verbunden sind.

Werbung:

Unter Namen und Landkosten (ein anderer Name für Mana) steht der Kartentyp (Kreatur, Instant, Zauber, Land usw.) und in manchen Fällen auch die Untertypen. In der Mitte der Karte befindet sich der Regeltext, der seine Fähigkeiten und Effekte erklärt, sowie der optionale Setting-Text, der eine narrative Note verleiht. Die Kreaturenkarten enthalten außerdem Stärke und Zähigkeit. Schließlich sind unten die Seltenheit, der Künstler und die Sammlungsnummer aufgeführt.

Zurück zur Starterbox: Du brauchst einen Freund, um Spaß zu haben, und jeder Spieler wählt ein vorgefertigtes Kartenspiel, um zu lernen, wie man spielt, wobei er den Schnellstart-Guide des Hauptcharakters des Decks nutzt, um ihm zu folgen. Dies wird das erste Spiel von Magic: The Gathering sein, also ist es komplett geskriptet, aber am Ende hast du eine sehr gute Vorstellung davon, wie zumindest beide Decks funktionieren, wo und wann du Zauber einsetzen solltest, Instant Spells.

Aang konzentriert sich auf den Einsatz und die Kombination von Zaubern und Kreaturen, verbessert und verbessert sie, um die Verteidigung des Gegners zu "durchbrechen". Zuko und sein rotes Deck verlassen sich auf Geschwindigkeit, um zu bewaffnen und schlagen mit allem in schneller Folge hart zu, wodurch der Gegner ständig zermürbt. Feuerbändigen fügt jedes Mal zusätzliches rotes Mana hinzu, wenn die Kreatur angreift, sodass du sogar mit dem Gedanken schlagen kannst, diese Kreatur zu opfern, wenn es dir genug Ressourcen bringt, um eine bessere auf die Spielmatte zu bringen, oder vielleicht einen Zauber, der feindliche Kreaturen oder Verzauberungen zerstört. Tatsächlich wirst du fast immer feststellen, dass die Farben in jedem MTG-Set ähnlich wirken, abgesehen von den besonderen Eigenheiten jedes Sets.

Natürlich sind standardisierte Decks nur der Anfang, um anzufangen, und nach ein paar Runden wirst du feststellen, dass du ein paar Play- und Collector-Booster-Packs öffnen musst, wenn du die besten Karten bekommen willst, um dein Deck zu stärken. Collector Boosters gibt es nur auf Englisch und enthalten sogar Karten seltener oder mythischer Natur. Die Karten haben oft auch spezielle Muster oder Designs, die sie noch seltener machen und (jetzt verstehen Sie vieles vom aktuellen TGC-Boom) auf dem Einzelhandelsmarkt viel wertvoller machen.

Zusätzlich zur Starterbox und ein paar Sammler-Boostern hat uns Wizards of the Coast einen Set-Präsentationsbooster, eine Box mit einem Spindown-Würfel (ein speziell entworfener d20 mit dem Emblem des Sets, in diesem Fall das Bild von Aangs Kopf) und sechs Spiel-Booster-Packs geschickt, mit denen man ein Präsentationsdeck bauen kann. Präsentationsdecks werden bei Set-Launch-Events im Laden in einer Art speziellem Turnier verwendet, und darauf werden wir jetzt nicht zu sehr eingehen. Der beste Weg, sie zu lernen, ist, an einem dieser Events in zukünftigen Sammlungen teilzunehmen, die Booster-Packs sofort zu öffnen und mit anderen Spielern über die beste Strategie zu sprechen.

Ich spiele Magic: The Gathering seit über 20 Jahren. Ich habe gesehen, wie sich die Hintergrundgeschichte des Spiels verändert hat, wie sich das Spielerlebnis erweitert und verwandelt hat, manchmal zum Besseren und manchmal weniger glücklich. Aber ich denke, in letzter Zeit scheinen sie ein Gleichgewicht gefunden zu haben zwischen der konsequenten Veröffentlichung neuer Sets und Sammlungen, die ein immer breiteres Spektrum von Leuten ansprechen werden (egal ob sie schon gespielt haben oder nicht), und der Art, wie sie jedes Spiel auf ein wettbewerbsfähiges Niveau heben, sei es freundlich oder professionell. MTG x Avatar: Der Herr der Elemente ist eine großartige Möglichkeit für Kinder, die in dieses animierte magische Universum eingeführt wurden, wieder in ein langlebiges und sich ständig wandelndes Hobby einzutauchen, bei dem immer Platz für einen weiteren Spieler am Tisch ist.