Leprechaun-Reboot verliert seinen Regisseur

Wenn Sie sehnsüchtig auf gute Neuigkeiten zum Neustart des LionsLeprechaun gate-Films gewartet haben, sollten Sie jetzt vielleicht wegschauen. Es gibt einige schlechte Nachrichten über das Projekt, nämlich dass Regisseur Felipe Vargas den Job aufgegeben hat und die Rückkehr der Horrorserie nicht mehr leiten wird.

Laut Bloody Disgusting ist Vargas seit etwa einem Jahr an dem Film beteiligt, aber da es kaum Fortschritte gibt, hat er den Job nun aufgegeben und die Rolle für jemand anderen offen gelassen. Der Haken an der Sache ist, dass Lionsgate noch keinen Ersatzregisseur gefunden hat, was bedeutet, dass der Film, der sich bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung befindet, wahrscheinlich noch einige Jahre von der Premiere entfernt sein wird, vorausgesetzt, Lionsgate beschließt nicht, ihn ganz abzusetzen.

Die gute Nachricht ist, dass das Drehbuch von Mike Van Waes immer noch existiert und Roy Lee immer noch als Produzent engagiert ist, was bedeutet, dass es einige Kernbausteine gibt, aus denen dieser Film wachsen kann.

Möchten Sie einen Neustart von Leprechaun ?