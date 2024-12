LeonGids verlässt das Rainbow Six: Siege Team von Fnatic

HQ

Nach einer Weile, in der sie auf dem asiatischen Circuit für kompetitive Rainbow Six: Siege angetreten waren, beschloss die britische Fnatic, 2024 nach Europa zurückzukehren und entwickelte dazu einen Kader, in dem Leon "LeonGids" Giddens die Rolle des Anführers im Spiel spielte. Diese Rückkehr nach Europa verlief für Fnatic abwechslungsreich, da es nicht wirklich gelungen ist, eine große Delle in der Rennstrecke zu hinterlassen, wobei ihr bestes Ergebnis ein sechster Platz in der ersten Europe League Stage war. Dies ist zweifellos zum Teil ein Grund für die jüngste Kaderänderung.

Denn Fnatic hat bestätigt, dass es sich von LeonGids trennt, eine Entscheidung, die auch auf den Rückzug von Juhani "Kantoraketti" Toivonen Mitte November folgt. Fnatic sprach über diese Änderung auf X, wo es hinzufügte:

"Leon ist die IGL für Fnatic, seit wir auf den europäischen Circuit gewechselt sind, und wir sind dankbar für seine Führung, Entschlossenheit und Showmanship sowohl auf als auch neben dem Server.

"Wir arbeiten eng zusammen, um die nächsten Schritte von Leon zu erkunden, auch innerhalb des Fnatic-Ökosystems."

Es ist unklar, was die Zukunft für LeonGids und Fnatics Rainbow Squad bringen wird, aber so wie es aussieht, hat es noch drei Mitglieder in seiner aktiven Aufstellung.