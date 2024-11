Leo Messi trifft bei Inter Miami auf einen weiteren Veteranen des FC Barcelona

HQ

Inter Miami ist fast zu einem "amerikanischen Barcelona-Zweig" geworden, nachdem mehrere Barça-Legenden dorthin gewechselt sind: Sergio Busquets, Jorbi Alba, Luis Suárez und natürlich Leo Messi.

Jetzt wird ein weiterer Barcelona-Veteran zu Inter Miami wechseln, aber dieser außerhalb des Spielfelds: Javier Mascherano ist so gut wie bestätigt, dass er als Trainer kommen wird.

Gerardo "Tata" Martino, argentinischer Trainer, der den MLS-Klub anderthalb Jahre lang trainierte (2013-14 trainierte auch Barcelona), trat aus "rein persönlichen Gründen" zurück. Sein Nachfolger wird voraussichtlich Javier Mascherano sein, wie der Journalist César Luis Merlo berichtet.

Mascherano spielte für Liverpool (von 2007 bis 2010) und acht Jahre für den FC Barcelona, wo er zwei Champions Leagues und fünf Ligas gewann. 2020 trat er als Spieler zurück und trainierte die U20 von Agentinian, aber laut dem Journalisten wird er seine Freunde in Barcelona wiedersehen, wenn er für die nächste MLS-Saison zu Inter Miami wechselt.

Die reguläre MLS-Saison beginnt im Februar. Inter Miami (in der East Conference) stellte den Rekord für die meisten Punkte und Tore in der Geschichte der MLS auf, schied aber später unerwartet in den MLS-Cup-Playoffs gegen Atlanta United aus.