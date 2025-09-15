HQ

Während wir uns das Koop-Genre ansehen und Hazelight als den unangefochtenen Champion sehen, werden wir bei den Spielen, die es einem ermöglichen, mit einem Kumpel, Partner, Familienmitglied oder wem auch immer zu spielen, mehr als einen Blick darauf werfen, einige brillante Studios bemerken, die einige großartige Spiele aushecken. Geben Sie Light Brick Studios mit Lego Voyagers ein.

Nach einem schönen, aber zugegebenermaßen kurzen und kleinen Puzzlespiel in Lego Builder's Journey beschlossen die Light Brick Studios, sich viel mehr auf den Reiseaspekt ihres folgenden Puzzlespiels Lego Voyagers zu konzentrieren. Hier sehen wir, wie ein Paar winziger, niedlicher Legosteine zu einem großen Abenteuer aufbricht, nachdem sie gesehen haben, wie ein Raumschiff direkt vor ihrer Heimatinsel abstürzt.

Um ihr eigenes Raumschiff zu bauen, müssen die beiden über weitere Inseln, einige lange Wüstenstraßen, kaputte Bahngleise und vieles mehr reisen. Light Brick Studios scheut sich nicht, die wunderschönen Grafiken, die sie für Lego Voyagers erstellt haben, zu zeigen, und du wirst sie in jeder neuen Umgebung und jedem Puzzleteil entdecken. Vor allem die Licht- und Wassereffekte sind ein Genuss, und jedes Element des visuellen Erlebnisses fühlt sich liebevoll handgefertigt an. Eine perfekte Kulisse für dein Abenteuer, besonders in Kombination mit dem atmosphärischen Soundtrack des Spiels. Auch wenn es nur ein paar Stunden dauert, fühlt sich Lego Voyagers aufgrund seiner visuellen Elemente wie ein Epos an, da man das Gefühl hat, dass eine lange, aber angenehme Reise unternommen wird.

Lego Voyagers ist im Kern ein Puzzlespiel, in das einige Jump'n'Run-Elemente eingebaut sind. Hauptsächlich für Familien und jüngere Spieler konzipiert, sollten Sie nicht allzu viel Zeit damit haben, herauszufinden, was Sie tun sollen. Die Versatzstücke sind immer unvergesslich, aber ein guter Teil der Puzzles in der Mitte des Spiels läuft darauf hinaus, Lego-Teile so hoch oder so lang zu stapeln, wie sie passen, damit man über eine Wand oder über einen Spalt springen kann. Es ist nicht direkt eine Kritik, da ich das erst nach Abschluss meiner Abenteuer bemerkt habe, aber wenn du eine echte Herausforderung suchst, wirst du hier wahrscheinlich nicht fündig.

Andererseits fühlt sich Lego Voyagers nicht wie ein Spiel an, das dir eine Herausforderung bieten soll. Ich bin mir fast sicher, dass ich bei einigen der Rätsel "geschummelt" habe, indem ich einfach ein Stück Lego zusammengebaut habe und dann versucht habe, mich mit ein paar glücklichen Sprüngen zum nächsten Abschnitt durchzuschlagen. Die Verwendung des Springens in Kombination mit der Möglichkeit, gestoltenen Boden zu erreichen, dank der Möglichkeit, mit der Kreistaste (oder dem Äquivalent Ihrer anderen Plattform) darauf zu klicken, bedeutete, dass Sie andere, direktere Lösungen für Ihre Probleme finden und traditionelle Lösungen über Bord werfen konnten. Auch hier hat die Reise in Lego Voyagers Vorrang, und es ist schön, dass Light Brick Studios nicht versucht haben, die Spielzeit dadurch zu füllen, dass man sich Minuten oder sogar Stunden über Rätsellösungen den Kopf zerbricht.

Es gibt ein Gefühl der Ruhe, des Friedens und der allgemeinen Freude in Lego Voyagers, das schwer zu erschüttern ist, aber wenn mich eine Sache aus dieser Immersion herausgeholt hat, dann war es die manchmal knifflige Steuerung. Das Klicken in Lego-Steine und den mit Nieten übersäten Boden ist manchmal etwas frustrierend, da man am Ende das falsche Teil aufhebt oder viele Teile aufhebt, obwohl man nur eines greifen wollte. Es gibt auch Sprungsegmente, in die man hineinklicken oder fallen und neu anfangen muss, was ein bisschen frustrierend sein kann, wenn das Lego-Stück nur wieder in den ursprünglichen Bolzen einklicken will, von dem man gesprungen ist. Nichts hat das Gesamterlebnis ernsthaft beeinträchtigt, aber es ist erwähnenswert, dass Ihnen die feine Steuerung zu schaffen machen könnte.

Das Spiel ist auch sehr kurz. Ich und mein Lego-Kollege Voyager haben etwas mehr als 3 Stunden gebraucht, um es zu durchspielen, was ein bisschen mehr ist als die Hauptkampagne für Lego Builder's Journey, aber wenn du auf endlose Stunden voller Rätselspaß hoffst, findest du hier stattdessen ein konzentrierteres, storygetriebenes Erlebnis. Ob dich die Länge eines Spiels abschreckt oder nicht, bleibt dir überlassen, aber persönlich fühlt sich die Geschichte in Lego Voyagers vollständig an, und sie weiter in die Länge zu ziehen, hätte wahrscheinlich nur dazu gedient, von den emotionalen Höhepunkten abzulenken, die wirklich ins Schwarze getroffen haben. Die Geschichte zweier Freunde entwickelt sich im Laufe des Spiels in Richtungen, die ich zunächst nicht erwartet hatte, obwohl sie im Rückblick offensichtlich erscheinen. Es ist eine großartige Erzählung, in die man sich vertiefen kann, erzählt mit Dialogen, die nur aus den Pieptönen und Buhrufen bestehen, die deine Lego-Charaktere machen, wenn du die quadratische Taste drückst.

Mit einer Grafik, die die Leistung viel größerer Studios herausfordert, Rätseln, die dich unterhalten, ohne deinen Controller in winzige Teile zerbrechen zu wollen, und einer Geschichte, die ein echtes Gefühl von Abenteuer vermittelt, ist Lego Voyagers eine einfache Empfehlung. Es mag kurz sein, aber es ist auf jeden Fall süß und wird Sie in den Stunden, die es von Ihnen gefesselt hat, gründlich unterhalten.