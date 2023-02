LEGO neckt neues Herr der Ringe-Set

HQ

In einem neuen Twitter-Post hat LEGO ein neues Herr der Ringe-Set angeteasert, mit einem kurzen Video, das zeigt, wie der Ring vor einer Minifigur fällt, von der wir annehmen können, dass sie unser führender Hobbit Frodo ist.

In der Reflexion des Rings entdeckten scharfäugige Fans Rivendell, den Ort, an dem die Gemeinschaft zum ersten Mal gegründet wurde. Es scheint also, dass wir ein Set rund um das Haus Elrond für unsere Rückkehr nach Mittelerde bekommen könnten.

LEGO hat zuletzt 2012 und 2013 Herr der Ringe-Sets herausgebracht, so dass es zehn Jahre her ist, dass wir das Universum zuletzt in Spielzeugsteinen gesehen haben.

Wenn Rivendell der Fokus des neuen Sets sein wird, wird es wahrscheinlich mit einem hohen Preis kommen. Wenn man Fans von LEGO und Tolkien kennt, scheint es jedoch, dass kein Preis zu hoch sein wird, um ihre eigene Nachbildung eines berühmten Ortes aus den beliebten Büchern und Filmen zu bauen.