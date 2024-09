Lego Horizon Adventures bestätigt für die Veröffentlichung im November

HQ

Als Sony im Rahmen der heutigen Sendung State of Play Informationen über mehr als 20 kommende PS5- und PS VR2-Projekte versprach, begannen viele darüber zu spekulieren, was wir sehen könnten und was nicht.

Eines dieser Spiele, das niemanden überrascht hat, war Lego Horizon Adventures, das bis zu dieser Show kein festes Veröffentlichungsdatum über die Feiertage 2024 hinaus hatte, und ja, wie zu erwarten, haben wir gerade genau herausgefunden, wann das von Guerrilla Games entwickelte Projekt erscheinen wird.

Der 14. November ist das Datum, das Sie sich in Ihrem Kalender vormerken können, um diese einzigartige und abgeschottete Version der Horizon: Zero Dawn -Handlung zu erhalten, die in dieser alternativen Version ebenfalls leicht angepasst wurde, um kompakter und familienfreundlicher zu sein.

