Lego: Die Legende von Zelda 77093 Ocarina of Time – Die letzte Schlacht

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Ich werde von Anfang an ehrlich sein und gleich sagen, dass keines der beiden Lego-Sets aus den Zelda-Spielen, die erschienen sind, mich persönlich besonders beeindruckt hat oder mich sofort zum Geldbeutel greifen ließ. Was natürlich wirklich schade ist. Da die Zelda-Reihe meine absolute Lieblingsspielreihe ist, könnte man natürlich annehmen, dass ich die Gelegenheit ergreifen würde, beide veröffentlichten Sets zu bauen. Aber das war nicht der Fall. Zum Glück habe ich das Glück, Lego rezensieren zu können – und am Ende gab es zum Glück noch viele Details an diesem Set, die mir gefielen, und der Bauprozess selbst hat Spaß gemacht, wie es bei Lego üblich ist.

Der Bau beginnt mit der kleinen Plattform, auf der die Szene stattfinden wird.

Einer von ihnen könnte etwas klein sein; aber Minifiguren von Link, Zelda und Ganondorf sind absolut wunderschön. Also fangen wir mit diesen dreien an, und ich mag sie wirklich. Der Druck ist wunderschön, die Details fantastisch, und allein sie sind eine großartige Ergänzung für die Sammlung jedes Lego-Fans. Drei Minifiguren allein machen den Preis nicht lohnenswert – aber dieses Set stellt – wie der Name schon sagt, den finalen Kampf aus dem fantastischen Zelda: Ocarina of Time nach, und das allein ist an sich wirklich, wirklich cool. Eine klassische Szene, die für eine stilvolle Ausstellung sorgt, wenn sie, einmal gebaut, schließlich im Bücherregal landet.

Dieses Set besteht aus 1.003 Stücken. Acht Taschen, von denen die Hälfte zum Bau der Basis selbst und dem, was darauf liegt, gedacht sind, während die andere Hälfte zum Bau des wildschweinähnlichen Monsters dient, das wir als Ganon kennen. Auf der Basis passiert eigentlich nicht viel, was Details angeht. Man baut die Basis, stellt einen halb zerstörten Turm auf, der auch als Reittier für die transparenten Halter dient, sodass Link und Navi in der Luft schweben können.

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Drei (oder besser gesagt vier, einschließlich Navi) wunderschöne Minifiguren

Ansonsten besteht das Set aus einigen weiteren kleinen Burgruinen, in denen du die Zelda-Minifigur platzieren kannst, und einer Ruine mit einer kleinen Funktion, in der du dich verstecken und Ganondorf heraufbeschwören kannst. Ich persönlich habe ihn aber ganz vorne in der Basis platziert, da ich wollte, dass er sichtbar ist. Ein kleiner Stand mit einem Triforce vorne wurde ebenfalls zusammengestellt, und einige Flammen hinten gehören zu den Dekorationen. Insgesamt ist es ziemlich spärlich, obwohl die Szene selbst sehr wirkungsvoll ist.

Denn schließlich ist es dieses Monster namens Ganon, das hier die Hauptattraktion ist. Schließlich macht er die Hälfte der Tüten aus und nimmt fast die Hälfte des Platzes auf der Anzeige ein. Tatsächlich war ich mir vorher am unsichersten – aber ich muss sagen, dass die gelenkigen Gelenke in seinen Beinen, Armen und Kopf – sowie die massiven Schwerter – eine dramatische Szene schaffen, als er eingesetzt wird. Als 'Schnappschuss' aus dem Spiel sieht es tatsächlich ziemlich cool aus – was letztlich bedeutet, dass es als Ausstellungsmodell im Regal auch eine stilvolle Ergänzung des Raums ist.

Das fertige Produkt sieht im Regal großartig aus.

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Der eigentliche Bauprozess selbst erfordert eine Menge fummeliger Arbeit. Hier gibt es nicht viele große Stücke, abgesehen von einigen für den Sockel und einigen 'Ziegeln' für den zerstörten Turm. Ansonsten ist alles sehr klein. Es gibt keine besonderen technischen Schwierigkeiten, nur viele kleine Teile insgesamt. Allerdings gibt es hier keine besonders sich wiederholenden Schritte, außer vielleicht den Flammen, die im Hintergrund in einer Reihe angeordnet sind – aber selbst diese sind nicht besonders zahlreich oder repetitiv zu installieren. Erwähnenswert ist, dass es in diesem Set überhaupt keine Aufkleber gibt, was immer (immer!) ein Pluspunkt ist.

Am enttäuschendsten finde ich am Aufbau wahrscheinlich, dass er sich etwas flach und niedrig anfühlt. Es wäre einfach schön gewesen, etwas Höhe zu haben. Ein Turm mit Treppen, die nach oben führen, oder ein paar Säulen, um Höhe zu schaffen und es etwas dramatischer und beeindruckender zu machen. Gleichzeitig geht es bei Lego immer um einen Kompromiss zwischen Preis und Anzahl der Teile, und die Erweiterung der Basis oder ihres Inhalts würde automatisch einen deutlich höheren Preis bedeuten. Aber klar, vor allem die Basis hätte hier etwas spannender sein können.

Es wird reichlich Nintendo Lego geben, und ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft noch mehr geben wird.

Alles in allem bin ich immer noch ziemlich zufrieden damit, wenn ich es neben all meinen anderen Nintendo-Lego-Sets lege. Wenn ich viel jünger wäre, würde ich wahrscheinlich sogar denken, dass das ein ziemlich spaßiges 'Spiel'-Set ist, da man mit den Minifiguren coole Szenen erstellen kann. Also, auch wenn ich bei der ersten Präsentation nicht besonders beeindruckt war oder sofort das Bedürfnis verspürte, es zu kaufen, ist es ein bisschen so, wie ich mich bei meiner letzten Lego-Rezension zu Fylke gefühlt habe – es ist einfach schöner im echten Leben, als ich anhand der vorherigen Fotos gedacht hätte. Was den eigentlichen Bauprozess angeht, habe ich auch keine direkten negativen Beschwerden. Es gilt weder in Bezug auf Aussehen noch wie viel Spaß es gemacht hat, es zusammenzustellen, als Favorit – aber es ist schließlich Lego, und es ist immer eines der spaßigsten Dinge der Welt zum Basteln.