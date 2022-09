Lego Bricktales startet am 12. Oktober

HQ

Das kommende Puzzlespiel Lego Bricktales von ClockStone Software und Thunderful Publishing scheint einer der originellsten Lego-Titel seit langem zu sein. Hier können Sie Lego-Charakteren helfen, die in wunderschönen Lego-Dioramen stecken, und können dies mit den Lego-Teilen, die Ihnen zur Verfügung stehen, tun. Dies eröffnet ein sehr kreatives Denken und Phantasie, was wirklich vielversprechend klingt.

Nun wurde in einem Trailer und auf Twitter verraten, dass das Spiel am 12. Oktober debütiert. Es wird für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Schauen Sie sich das kurze Video unten an.