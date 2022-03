Lego Bricktales fordert kreative Baumeister 2022 mit niedlichen Diorama-Puzzles heraus

Publisher Thunderful hat uns gestern Abend ein neues Lego-Puzzlespiel vorgestellt, das bei einem Unternehmen namens Clockstone Studio entsteht. In Lego Bricktales bittet uns unser Großvater - seinerzeit selbst ein Erfinder - darum, verschiedene Dinge in seinem Vergnügungspark zu reparieren. Wir erhalten ein merkwürdiges Gerät, das uns dabei zur Hand geht, allerdings müssen wir dieses Werkzeug regelmäßig aufladen, indem wir die verschiedenen Probleme von anderen Personen lösen. Im Spielverlauf suchen wir deshalb unterschiedliche Lego-Dioramen auf und versuchen uns an den auf Spielphysik basierenden Herausforderungen.

In jedem Level stehen uns nur eine Handvoll Lego-Teile zur Verfügung, mit denen wir ein bestimmtes Problem lösen müssen. Schließt ihr eine Mission ab, dann werdet ihr den Sandbox-Modus freischalten, um im besagten Abschnitt neue Ideen mit weniger Limitierungen ausprobieren zu können. Zusätzliche Lego-Steine werden mit der Zeit verfügbar, ihr dürft die Farbgestaltung der individuellen Dioramen variieren und Klamotten sammeln, mit denen ihr eure Spielfigur optisch anpasst. Lego Bricktales soll 2022 erscheinen, allerdings sind die Plattformen noch nicht kommuniziert worden.