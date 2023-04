Lego Bricktales erscheint noch in diesem Monat für Mobilgeräte

HQ

Thunderful hat angekündigt, dass Lego Bricktales noch in diesem Monat auf mobilen Plattformen debütieren wird. Das Spiel, das am 27. April auf iOS- und Android-Geräten erscheinen wird, wurde an die Touchscreen-Steuerung angepasst und debütiert auf dem App Store und dem Google Play Store für 4,99 £ / 5,59 €.

"Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass unser Steinbau-Abenteuer LEGO Bricktales am 27. April für iOS- und Android-Nutzer erscheinen wird", sagte Agostino Simonetta, Chief Games Officer bei Thunderful. "Die Baumechanik in LEGO Bricktales ist eine himmlische Kombination für Touchscreens und wir können es kaum erwarten, eure Kreationen zu sehen, wenn sie am 27. April für Mobilgeräte erscheint."

Nach seiner Ankunft im letzten Jahr wurde Lego Bricktales um eine Reihe von saisonalen Inhalten erweitert, darunter zuletzt ein Oster-Update. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über das Spiel zu erfahren, lesen Sie unsere Rezension hier.